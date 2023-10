Connie Booth está deixando o PlayStation após 34 anos, afirma-se

A chefe de produção do PlayStation, Connie Booth, supostamente deixou o PlayStation após 34 anos.

Citando quatro fontes não identificadas, David Jaffe assumiu a responsabilidade YouTube Afirmar que Connie Booth deixou o PlayStation após 34 anos.

“Isso é o que posso te dizer, ela não está mais na Sony, certo? Não tenho muitos detalhes e não sei se ela foi demitida ou demitida, quando ouvi a história que todo mundo me contou que ela foi demitida”, disse Jaffe.

Ele continuou dizendo que a equipe de Cooney também desistiu e que Angie Smits, que trabalha na Guerrilla há 20 anos, assumirá o papel de Booth. Embora Jaffe continuasse a dizer que essas eram apenas coisas que ele tinha ouvido e não foram totalmente verificadas, ele confirmou a saída de Booth da Sony e disse: “A coisa de Connie é em grande parte verdade porque ouvi de quatro pessoas, duas dentro e duas fora da empresa. Sony.”

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Angie Smets assumiu o cargo de vice-presidente e chefe de estratégia de desenvolvimento há sete meses, após seu cargo na Guerrilla.

Se o boato for verdadeiro, a saída de Booth marca o fim de uma carreira de 34 anos na Sony, que começou em 1989 e em maior capacidade em 1995, como produtor executivo. Desde 1998, Booth ocupou quatro cargos no âmbito do desenvolvimento de produtos na Sony, que incluíam Diretor, Diretor Sênior, Vice-Presidente e Vice-Presidente Sênior de Produção Interna.

No momento em que este artigo foi escrito, a Insider Gaming não conseguiu verificar os rumores, mas entrou em contato com suas fontes e com a Sony para verificá-los.

