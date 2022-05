Google descontinua o aplicativo YouTube Go para Android – Best Life

Se você é Possuir um AndroidVocê não está sozinho lá fora, quase 3 milhões de pessoas Uso de dispositivos Android em todo o mundo. O sistema operacional (SO) para esses dispositivos foi Possuir e operar Pelo Google desde 2005, quando adquiriu a startup por trás do Android e reescreveu o sistema operacional do zero. Mas a gigante da tecnologia não parou de fazer alterações no Android desde então. Somente no ano passado, o Google . Atualize sua política de pagamento Para apertar os requisitos de serviço de faturamento para desenvolvedores de aplicativos, e também já anunciou planos para Alterar protocolos de privacidade para dispositivos Android. Agora, os usuários do Android estão prestes a perder um serviço devido a outra mudança da gigante da tecnologia. Continue lendo para descobrir o que desistir nos próximos meses se você possui um Android.

Leia isto a seguir: Google acaba de emitir outro aviso urgente para todos os usuários do Android.

Muitas das mudanças que o Google fez não vieram sem custo para os usuários do Android. Com a recente atualização de sua política de pagamento, muitas empresas restringiram e removeram alguns recursos em seus aplicativos Android, provavelmente como forma de preservar sua receita total. Em 1º de abril, a Amazônia pare de deixar O The Verge informou que os usuários de audiolivros compram títulos de audiolivros com cartão de crédito ou débito no aplicativo Android. Pouco depois, em 4 de abril, a Barnes & Noble notificou os compradores de que não poderiam comprar livros digitais ou outros conteúdos de seu aplicativo Nook para Android. Então, mais recentemente, Hulu remover opção Para que os usuários criem uma nova conta ou iniciem uma nova avaliação gratuita em seu aplicativo para Android e Android TV.

Em outra mudança, acaba de ser confirmado que o Google vai matar um de seus aplicativos Android em 2022. A gigante da tecnologia está livrar-se disso O aplicativo YouTube Go, de acordo com um anúncio de 2 de maio do YouTube na Ajuda do Google. O aplicativo começará a ser fechado em agosto, embora nenhuma data exata tenha sido definida para quando o acesso será encerrado completamente. Mas como o blog de notícias de tecnologia, GAX também mencionou, é para usuários do Android que Ainda não baixado A aplicação YouTube Go já não está disponível na Google Play Store.

Para mais notícias de tecnologia entregues diretamente na sua caixa de entrada, Assine nossa newsletter diária.

Lançado pela primeira vez na Google Play Store em 2016, o YouTube Go foi projetado como uma maneira de usuários do Android acessarem a plataforma de vídeo mesmo quando “em locais onde conectividade, taxas de dados e hardware de baixo custo nos impediram de fornecer a melhor experiência principalmente com o aplicativo do YouTube”.

Mas como uma versão lite do aplicativo principal do YouTube, seus recursos foram restritos, notadamente não permitindo que os usuários do Android “a capacidade de comentar, postar, criar conteúdo e usar o tema escuro”. Ela também tem Não atualizado Desde outubro de 2021, de acordo com 9to5Google. Apesar disso, o YouTube Go ainda tem mais de 500 milhões de instalações – então esses usuários podem ficar chocados com o anúncio mais recente.ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

Os usuários do Android não precisarão usar o YouTube inteiramente quando o YouTube Go for oficialmente desativado. Em vez disso, o Google aconselha você a procurar outra fonte. “Para acessar o YouTube, recomendamos que os usuários do YouTube Go instalem o aplicativo principal do YouTube ou acessem youtube.com em seus navegadores”, disse a empresa.

De acordo com o anúncio, o YouTube está aprimorando o aplicativo Android principal para ajudar a resolver alguns dos problemas para os quais o aplicativo YouTube Go foi criado inicialmente, como melhor desempenho em determinados ambientes e uma melhor experiência do usuário em geral.

“Especificamente, melhoramos o desempenho de dispositivos básicos ou daqueles que assistem ao YouTube em redes mais lentas”, disse o YouTube no anúncio. “Também estamos criando controles de usuário adicionais que ajudam a reduzir o uso de dados móveis para espectadores com dados limitados, portanto, fique atento a mais atualizações”.

Leia isto a seguir: Se você tem Android, será proibido de fazê-lo a partir de hoje.