Exclusivo: Sonos está prestes a apresentar seu próprio assistente de voz

A Sonos está se preparando para apresentar seu próprio serviço de assistente de voz nas próximas semanas, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos da empresa. A funcionalidade de áudio permitirá que os clientes reproduzam e controlem músicas em todo o sistema de áudio doméstico Sonos.

Ele fará parte de uma próxima atualização de software que chegará aos clientes dos EUA em 1º de junho, seguida por um lançamento internacional. O Sonos Voice servirá como substituto do Amazon Alexa e do Google Assistant, que o Sonos já suporta em alto-falantes inteligentes e alto-falantes habilitados para voz. Todos os produtos Sonos que executam o software S2 da empresa suportarão o Sonos Voice Control.

Sonos foi recentemente publicado Oportunidades de trabalho relacionadas a “Sonos Voice Experience”.”, com a empresa dizendo que sua ambição é “tornar as interações de voz totalmente privadas, mais pessoais e mais naturais”. “A estreia do Sonos Voice marcará um momento crucial na expansão dos serviços da Sonos, à medida que a empresa busca aumentar seus negócios de hardware.” (Sonos Radio, Higher Quality Driven Rádio Sonos HD Foi a primeira dessas campanhas nos Serviços.) A oferta oferecerá comodidades básicas semelhantes aos concorrentes existentes, permitindo que os proprietários de produtos Sonos reproduzam músicas, artistas ou listas de reprodução selecionadas com comandos de voz, entre outras funções.

Sonos Voice Spotify não será suportado no lançamento

No lançamento, o Sonos Voice funcionará com a Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer e o Sonos Radio da empresa. Spotify e YouTube Music do Google ainda não estão em uso. De acordo com a preocupação da Sonos com a privacidade, o recurso não gravará comandos de voz do usuário ou os transmitirá para a nuvem para processamento. “Hey Sonos” será o alerta para o Sonos Voice Control, e os testes internos da empresa mostram que é mais rápido do que os serviços auxiliares concorrentes em tarefas básicas de música.

A Sonos se recusou a comentar esta história, citando sua política de não comentar rumores ou especulações. Mas através das várias listas de empregos do produtor de áudio e “sistema operacional home theaterA empresa ofereceu um vislumbre do futuro, pois se concentrará mais em software e tentará se estabelecer como um hub central para streaming de entretenimento – potencialmente indo além do áudio para integrar também o vídeo. Patrick Spence, CEO da Sonos, sugeriu isso metas em entrevistas. Ele disse: “Você sempre investe antes da curva o desatar notação de áudio. “Estamos contratando pessoas de software para entrar em novas áreas nas quais não estamos hoje. É mais fácil, em retrospectiva, entender que a empresa está trabalhando em todas essas grandes coisas. Só não vimos isso naquele momento. “

Os serviços de voz têm sido um ponto de discórdia na disputa da Sonos com grandes empresas de tecnologia, incluindo Google e Amazon. dois anos atrás, Spence disse aos legisladores dos EUA O Google se recusou a permitir que seu serviço Assistant fosse executado ao mesmo tempo que um produto concorrente da Amazon no mesmo dispositivo. Spence disse que a Amazon não estava amarrada. Sonos, Google e Amazon continuam trabalhando juntos como parceiros, apesar de a Sonos acusar ambos publicamente Táticas de preços injustas E Violação de patente; Você processou o Google com sucesso por causa disso, Forçar pequenas alterações Para reproduzir controles de áudio e volume em várias salas em alguns programas do Google.

O desenvolvimento de seu próprio recurso de áudio da Sonos não era exatamente um segredo guardado. A empresa demonstrou interesse em pesquisas com clientes e, no ano passado, os primeiros detalhes sobre o serviço foram descobertos no aplicativo móvel Sonos (Como observado aqui protocolo). Na altura, as capturas de ecrã indicavam que seria possível utilizar o serviço de voz Sonos em conjunto com o Alexa, podendo os clientes utilizar ambos falando a respetiva palavra de alerta. Mas as imagens mostraram que as telas de voz do Google Assistant e do Sonos não podem ser emparelhadas da mesma maneira – outro sinal do controle rígido do Google sobre como e onde seus serviços são usados. O blogueiro Carsten Knobloch foi publicado recentemente Algumas capturas de tela adicionais do Sonos Voicemas sua data de lançamento e serviços suportados não foram informados anteriormente.

O Sonos Voice Experience seguirá o básico no lançamento. Mas se as pessoas puderem usar o Alexa ao mesmo tempo – a Sonos chama esse recurso de “sincronização de voz” – elas poderão dar uma chance à Sonos sem sacrificar a integração doméstica inteligente ou outros recursos diversos que o serviço de voz da Sonos pode oferecer.

O objetivo declarado da Sonos de tornar a voz “completamente privada” pode ser outra maneira importante de diferenciá-la do Alexa e do Google Assistant, que dependem muito da computação em nuvem. A Amazon diz que o Alexa é construído com “várias camadas de privacidade e segurança”, e o Google oferece garantias semelhantes. Mas alguns consumidores permanecem inerentemente cautelosos com o áudio e as grandes tecnologias Uso de interações de voz para fins de publicidade.

Mês passado , A beira Mencionei que o próximo produto de hardware da Sonos é um orador de orçamento de cerca de US $ 250. este aparelho , Sonos RayTambém será anunciado nas próximas semanas. Ao contrário dos alto-falantes Arc e Beam mais caros da empresa, ele não terá microfones embutidos para controle de voz.