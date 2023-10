Galaxy A54 recebe atualização de outubro de 2023 nos EUA

O Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 foram os primeiros telefones Samsung a receber a atualização de outubro de 2023. Surpreendentemente, o próximo telefone da fila é o Galaxy A54 5G, que não é apenas um A54, mas um telefone oferecido pela Verizon nos EUA .

A Verizon começou a lançar a atualização no início desta semana. Usuários do Galaxy A54 podem identificá-lo pela versão do firmware A546VSQS5AWI1. O número da compilação confirma que o patch de segurança de outubro de 2023 não inclui nenhum novo recurso One UI, mas melhora a segurança com o patch deste mês.

O patch mais recente aumenta a segurança do Wi-Fi

Embora a Verizon não esteja detalhando o que há de novo na atualização de outubro de 2023, a Samsung já publicou informações sobre o lançamento de segurança deste mês.

De acordo com o rastreador oficial, o patch de segurança de outubro de 2023 aborda 12 vulnerabilidades no software da Samsung. Uma vulnerabilidade pode permitir que invasores se conectem a redes Wi-Fi sem permissão e executem códigos maliciosos remotamente, mas não se preocupe, pois o método requer primeiro acesso físico ao dispositivo Galaxy.

No entanto, o patch de outubro aborda esse potencial vetor de ataque e quase uma dúzia de outros problemas de segurança, juntamente com algumas dezenas de problemas que afetam o sistema operacional Android do Google.

Os usuários do Galaxy A54 na rede Verizon deverão poder baixar a atualização mais recente acessando Configurações aplicativo em seu telefone e vá para “atualização do sistema” E escutando “Baixar e instalar.” Outras operadoras dos EUA também podem lançar o patch de outubro de 2023 para o Galaxy A54 em breve.

Se preferir atualizações manuais, você pode consultar nosso banco de dados de firmware e baixar os patches mais recentes assim que estiverem disponíveis.