Apple lança atualização para corrigir superaquecimento do iPhone 15 Pro

O patch mais recente do iOS 17 deve corrigir problemas de superaquecimento no iPhone 15 Pro.

A Apple está dizendo aos usuários que eles podem finalmente tirar seus modelos do iPhone 15 da geladeira. A empresa lançou um patch para iOS na quarta-feira com o objetivo declarado de corrigir alguns bugs O que faz com que os telefones esquentem mais do que deveriam.

iOS 17.0.3 chegou em todos os iPhone XS e modelos posteriores na tarde de quarta-feira, horário do leste dos EUA. “Esta atualização fornece correções de bugs importantes, atualizações de segurança e resolve um problema que pode fazer com que o iPhone aqueça mais do que o esperado”, diz a nota do patch.

desde que eu Lançamento, alguns usuários do iPhone 15 Pro reclamaram que seus dispositivos estavam muito quentes, por exemplo Pague 108 graus Fahrenheit está quente. Enquanto o dispositivo atingia altas temperaturas quando Ao jogar grandes jogos AAA, alguns usuários reclamaram que os telefones esquentavam durante o uso normal. Alguns usuários expressaram preocupação quando seus telefones ficam mais lentos ou param completamente quando ficam muito quentes. Os dispositivos esquentaram tanto que alguns usuários fizeram isso acontecer Piadas Sobre a instalação de ventiladores de reposição na parte traseira dos telefones premium mais recentes da Apple.

Inicialmente, a Apple atribuiu o problema aos telefones que consumiam muito poder de processamento durante os primeiros dias de configuração. Então, na segunda-feira, a Apple revisou suas afirmações e disse O problema ocorreu devido a um bug no iOS. Certos aplicativos como Instagram, Uber e o jogo Asfalto 9 A CPU do A17 Pro também ficou sobrecarregada. A Apple disse que está trabalhando com esses desenvolvedores de aplicativos para emitir seus próprios patches, também.

A Apple tentou enfatizar que o problema não está relacionado ao hardware Quer se trate de uma nova estrutura de titânio ou de um chip A17. Em vez disso, a Apple insistiu que a estrutura tem uma melhor capacidade de dissipar o calor do que a linha anterior de aço inoxidável mais alto.

o Notas de atualização Ele não descreve exatamente o que foi alterado para evitar o superaquecimento dos iPhones, embora tenha abordado um tipo de exploração que permite que um agente malicioso local obtenha privilégios elevados no telefone.

Enquanto isso, alguns usuários descobriram outros problemas que podem levar a isso iPhone 15 quebrado ao usar base de carregamento sem fio Em carros BMW modernos. Os problemas surgem sempre que novos dispositivos são lançados, e é bom ver a Apple pelo menos tentando cumprir suas promessas de soluções (embora somente depois de muitos protestos públicos). Teremos que esperar e ouvir os usuários para descobrir se esta atualização realmente corrige o problema.