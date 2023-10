A Apple recusou oportunidades de comprar o Bing da Microsoft e integrar com o DuckDuckGo

CNN

Desde 2017, a Apple recusou inúmeras oportunidades de diminuir o domínio do mecanismo de busca do Google, de acordo com transcrições judiciais recentemente reveladas, incluindo a chance de comprar o Bing da Microsoft e tornar o DuckDuckGo, focado na privacidade, o padrão para usuários do modo de navegação privada do Safari. .

Registros anteriormente secretos, revelados esta semana pelo juiz que preside o processo antitruste do governo dos EUA contra o Google, ilustram os desafios que os rivais de busca do Google enfrentaram enquanto tentam desalojar o gigante da tecnologia de sua posição de liderança como provedor de busca padrão da Apple. Em milhões de dispositivos iPhone e Mac. É um privilégio pelo qual o Google paga à Apple pelo menos US$ 10 bilhões por ano.

O depoimento a portas fechadas do CEO da DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, e de um executivo sênior da Apple, John Giannandrea, oferece um vislumbre do tipo de acordos fracassados ​​e negociações de bastidores que ajudaram o Google a manter sua liderança como o mecanismo de busca número 1 do mundo.

Mas também mostra como a Apple lutou com a ascensão do Google e como alguns na Apple ansiavam pelo “opcionalismo”. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Jeff Chiu/AP Laura Jones, gerente sênior de marketing de produto da Microsoft, faz uma demonstração dos novos recursos de pesquisa inteligente do Bing em um evento da Microsoft em São Francisco, quarta-feira, 13 de dezembro de 2017.

Gianandrea testemunhou no mês passado, a Apple começou a considerar seriamente um acordo com o Bing em 2018, depois que uma conversa entre o CEO da Apple, Tim Cook, e o CEO da Microsoft, Satya Nadella, lançou uma série de discussões adicionais entre as duas empresas. (Na semana passada, Nadella testemunhou que passou todos os anos de sua gestão como CEO tentando convencer a Apple a adotar o Bing.)

Os membros da Apple finalmente apresentaram quatro opções para Cook: comprar o Bing imediatamente; Invista no Bing e obtenha participação acionária no mecanismo de busca; Colaborar com a Microsoft em um índice de pesquisa compartilhado que ambas as empresas possam usar; Ou não faça nada e continue a parceria com o Google.

Enquanto isso, a Apple estava trabalhando ativamente com o DuckDuckGo em uma proposta que o tornaria a pesquisa padrão no modo privado do Safari, enquanto mantinha o Google como a pesquisa padrão no modo regular, que registra a atividade do usuário, testemunhou Weinberg.

Jakub Purzycki/NurPhoto/Shutterstock O logotipo DuckDuckGo é exibido na tela do telefone e o site DuckDuckGo é exibido na tela do laptop em outubro de 2021.

“Nossa impressão foi que eles estavam falando sério [it]Weinberg disse ao tribunal no mês passado, referindo-se a quase 20 reuniões e telefonemas que DuckDuckGo teve com funcionários da Apple, incluindo alguns executivos seniores, do final de 2017 ao final de 2019 sobre o assunto. As duas empresas deliberaram sobre tudo, desde modelos de produtos até linguagem contratual; A Apple chegou ao ponto de enviar ao DuckDuckGo um rascunho de contrato descrevendo cotas de receita específicas propostas.

“Se deixarmos de cumprir [Safari] “No modo de navegação privada, nossa participação de mercado, de acordo com nossos cálculos da época, aumentaria várias vezes”, disse Weinberg, segundo a transcrição. “Teremos exposição para nossa marca sempre que alguém abrir o modo de navegação privada.”

Mas, no final das contas, a Apple desistiu de ambos os negócios potenciais.

Weinberg culpou o contrato entre a Apple e o Google por afundar a iniciativa, chamando-a de “o elefante na sala” durante várias reuniões de sua equipe com a Apple. Negociações semelhantes com outros fabricantes de navegadores e dispositivos, incluindo Mozilla, Opera e Samsung, também falharam no contrato do Google, afirmou Weinberg, levando a DuckDuckGo a abandonar seus esforços para obter um melhor posicionamento do navegador.

Em seu depoimento, Giannandrea reconheceu a percepção de que o relacionamento entre a Apple e o Google poderia ser prejudicado por tais planos. Ao discutir uma apresentação de slides de 2018 preparada para Cook e submetida ao tribunal, Giannandrea disse que os slides sugeriam que mesmo uma joint venture com o Bing “provavelmente nos colocaria em concorrência direta com o Google”, o que “muito provavelmente” acabaria por levar à Pesquisa Google. um contrato perfeito com a Apple.

Ele disse que Giannandrea se opôs a avançar com o acordo do Bing, em grande parte porque os testes da Apple mostraram que o Bing era inferior ao Google em muitos aspectos, e substituir o Bing como opção padrão não atenderia melhor aos clientes da Apple. Ele apresentou um argumento semelhante internamente sobre o DuckDuckGo, dizendo em um e-mail que avançar com essa parceria “provavelmente foi uma má ideia”. (DuckDuckGo licencia resultados de pesquisa do Bing.)

No entanto, testemunhou Giannandrea, alguns dentro da Apple acreditavam que o envolvimento com o Bing de alguma forma poderia trazer benefícios para a Apple. Em um e-mail de 2018, Adrian Perica, que lidera os esforços de investimento estratégico e fusão da Apple, argumentou que a colaboração com a Microsoft na tecnologia de busca ajudaria a “construir e criar alavancagem de negociação adicional para manter a taxa de aquisição”. . Opção para substituir o Google no futuro.

Giannandrea acreditava que a proposta “não era uma ideia muito viável” e em seu depoimento rejeitou o pensamento de Perica como uma cuspida de empresário.

Gianandrea testemunhou que a Apple hoje dispõe de enormes recursos para construir um verdadeiro concorrente do Google. Mas, como escreveu num e-mail de 2018, “esta provavelmente não é a melhor forma de diferenciar os nossos produtos” – uma crença que ele disse que ainda mantém hoje.