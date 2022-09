Seminoles, Flórida O futebol tem todos os motivos para entrar em colapso contra Louisville na noite de sexta-feira.

Na estrada, diante de uma torcida barulhenta sempre gostando de deixar o Seminoles miserável, a Fifa perdeu talvez o melhor jogador defensivo (defensive end Jared Ferris), talvez o melhor atacante (Robert Scott) e provavelmente o melhor jogador do elenco (Jordão Travis). Flórida Começou quente, mas esfriou um pouco quando o quarterback de Louisville, Malik Cunningham, fez sua mágica.

De alguma forma, o estado da Flórida perseverou em tudo, esticando os talentos do wide receiver Johnny Wilson e dos bastidores do Seminole para escapar do Cardinal Court com uma vitória por 35-31.

Certamente não foi fácil – com menos de dois minutos restantes no jogo, Ryan Fitzgerald perdeu seu segundo field goal do jogo, dando a Louisville uma última chance de revidar e tentar vencer a Fifa pelo terceiro ano consecutivo.

Em vez disso, o quarterback Tate Rodemaker subiu para a ocasião, recuperando-se de um início inesquecível para liderar o Seminoles em três grupos de pontuação separados.

Seu trabalho é um pouco mais fácil graças aos talentos de Wilson e seus apoiadores Trishawn Ward, Lawrence Tavilli e Trey Benson – especialmente Ward, que consegue ser o fator decisivo para manter os Seminoles à tona.

O estado da Flórida está agora 3-0 pela primeira vez desde 2015, bem como 1-0 no ACC pela primeira vez desde 2015.

Flórida assume Boston Eagles College No próximo sábado em Tallahassee às 20h