Escolhas de Prisco na semana 2 da NFL: Saints nocauteiam Tom Brady novamente, Giants vão 2-0 com vitória dos Panthers

A primeira semana de uma temporada da NFL é sempre imprevisível. Então, eu ficaria feliz com minha primeira semana de escolha depois de ver o que aconteceu na primeira semana.

Fiz 7-8-1 direto, o que foi uma falta. Eu fui 8-8 contra a diferença, e é. Mas a grande notícia é que eu fui 5-1 com minhas melhores apostas como parte do Escolha seis podcasts. Se eu não adicionar Jacksonville Jaguars Em retrospectiva, teria sido uma varredura limpa. Até isso soou bom por um tempo, também.

Então, vamos voltar ao que eu chamo de semana de empate da NFL. As equipes que pareciam ruins na primeira semana provavelmente não terão essa aparência na segunda semana, enquanto o oposto provavelmente será verdade para alguns vencedores. Nem sempre será jogado assim, mas acho que será esta semana em muitos jogos.

É hora de colocar o registro ao vivo de volta nos trilhos, mas acima de tudo, vamos manter nossas melhores apostas nos trilhos.

Quinta-feira, 20h20 ET (Amazon Prime)

Jogo em destaque | Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers

Este é o jogo da semana com Justin Herbert vs Patrick Mahomes. Isso é divertido sempre que eles se reúnem, e Arrowhead estará balançando na quinta à noite. Presidentes rolaram contra Fundamentos Com iluminação Mahomes. Mas os Chargers podem apressar os transeuntes com Khalil Mack e Joey Bossa. Procure um jogo de alta pontuação com chefes vencendo um jogo acirrado.

escolher 31 cabeças, 30 . carregadores

Domingo, 13:00 ET (CBS, Paramount +)

Jogo em destaque | Baltimore Ravens x Miami Dolphins

Os Dolphins e Ravens venceram em grande estilo na semana passada, mas Miami está agora na estrada pela primeira vez. Os golfinhos assumiram o controle dos corvos no ano passado em seu território, mas isso será diferente. Crows e Lamar Jackson tiram o melhor dos golfinhos.

escolher Corvos 27, golfinhos 20

Domingo, 13:00 ET (CBS, Paramount +)

Jogo em destaque | Cleveland Browns x New York Jets

Brown enfrentará um meio-campista familiar esta semana em Joe Flacco. Ele não se saiu bem na semana passada ao perder os Jets para os corvos. Brown teve uma vitória apertada sobre Carolina na semana passada, mas eles estão de volta em casa neste jogo e Jacoby Brissett fará melhor em sua segunda partida pelos Browns. Eles vão para 2-0.

escolher Browns 24, Jets 13

Domingo, 13:00 ET (Fox, FuboTV)

Jogo em destaque | Detroit Lions vs. Líderes de Washington

Os líderes garantiram uma vitória em casa sobre os Jaguars, quando Carson Wentz os levou a um placar tardio. Os leões pareciam bem no ataque contra as águiasMas a defesa foi terrível. Isso pode acabar em penalidades. Washington é o melhor time e acho que isso vai aparecer. Os líderes aceitam.

escolher Comandantes 31, Leões 27

Domingo, 13:00 ET (CBS, Paramount +)

Jogo em destaque | Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

Os Colts não vencem em Jacksonville desde 2014 e perderam no ano passado na última semana, o que lhes custou uma vaga nos playoffs. Eles também jogam jogos de estrada consecutivos, enquanto Jacksonville joga sua abertura em casa. Esta é uma grande vantagem para os carros Jaguar. Pôneis lotados para amarrar Texas Na semana passada, mas desta vez eles não iriam se reunir para vencer. Os Jaguars vão reivindicar sua primeira vitória.

escolher Jaguar 26, Colts 23

Domingo, 13:00 ET (Fox, FuboTV)

Jogo em destaque | New Orleans Saints x Tampa Bay Buccaneers

Os Bucs jogam jogos fora de casa consecutivos após o jogo de domingo à noite, o que é sempre difícil. Mas eles também estão sob ataque em grande escala. A defesa dos Saints persegue Tom Brady quando sua sequência está em ordem, o que ele não está. Procure a Defesa dos Santos para levar um golpe aqui depois de suas lutas na semana passada. Os santos aceitam.

escolher Santos 23, Chefe 17

Domingo, 13:00 ET (Fox, FuboTV)

Jogo em destaque | New York Giants x Carolina Panthers

Os Giants fizeram algumas coisas boas em juntá-los tarde para vencer titãs Na estrada. Saquon Barkley foi especial. A equipe vai carregar novamente aqui contra a equipe Carolina que perdeu na semana passada para Brown. Os Giants vão por 2 a 0. Você acredita nisso?

escolher Gigantes 23, Panteras 17

Domingo, 13:00 ET (CBS, Paramount +)

Jogo em destaque | Pittsburgh Steelers x New England Patriots

Os Patriots jogam jogos de estrada consecutivos após um show terrível em Miami. Os Steelers jogam sua estreia em casa depois de se incomodarem Bengals. Mas os Steelers ficariam sem TJ Watt, o que é extremamente importante. Mudanças dinâmicas defensivas. Os Patriots vão sair neste jogo enquanto o crime finalmente mostra um pouco de vida. Então eles vão ganhar tarde.

escolher Patriots 21, Steelers 20

Domingo, 16h05 ET (Fox, FuboTV)

Jogo em destaque | Los Angeles Rams x Atlanta Falcons

Os Rams vão descansar por 10 dias após um péssimo show contra Faturas. Sean McVeigh é um treinador bom demais para perder essa derrota. Os Hawks jogaram bem na derrota para o Saints em uma partida que provavelmente deveriam ter vencido. Esta é uma longa viagem contra uma boa equipe que estará focada. Os carneiros tomam-no grande.

escolher 31 Carneiros, Falcões 17

Domingo, 16h05 ET (Fox, FuboTV)

Jogo em destaque | San Francisco 49ers x Seattle Seahawks

Seahawks 1-0, enquanto 49 de 0-1. Quem viu isso depois da primeira semana? Seattle jogou bem na inconveniência Bronco Segunda à noite, mas agora eles saem em uma semana curta. Este é um desafio. Os 49 jogadores não jogaram bem em más condições no Soldier Field na derrota para urso, mas isso vai mudar aqui. Tre Lance entende.

escolher 49ers 29, Seahawks 23

Cincinnati Bengals (-7,5) em Cowboys em Dallas

Domingo, 4:25 PM ET (CBS, Paramount +)

Jogo em destaque | Dallas Cowboys x Cincinnati Bengals

Bengal tem uma chance de enfrentar Cooper Rush no lugar de Dak Prescott. Demorou um pouco para Joe Burrow ir contra o Pittsburgh depois de ficar fora do campo de treinamento, mas ele perdeu a ferrugem no segundo tempo. Acho que isso acabou. Cowboys são muito limitados no crime. Os Bengals vencem.

escolher 27 Bengals, Cowboys 20

Houston Texans no Denver Broncos (-10)

Domingo, 16h25 ET (CBS, Paramount +)

Jogo em destaque | Denver Broncos x Houston Texans

Os Broncos jogam seu jogo de abertura em casa depois de perder na noite de segunda-feira para o Seahawks em um jogo que deveriam vencer. Os texanos jogaram bem empatando os pôneis na semana passada, mas este será um desafio ainda maior no futuro. Eu acho que eles podem sair neste jogo, mas os Broncos vão ganhar em retrospectiva.

escolher Bronco 24, Texas 21

Domingo, 16h25 ET (CBS, Paramount +)

Jogo em destaque | Las Vegas Raiders x Arizona Cardinals

Os Raiders perderam para os Shippers, mas jogaram bem. Os Cardinals perderam para os presidentes e jogaram um futebol horrível. Agora eles estão na estrada pela primeira vez. Os Cardinals não parecem um bom time. Derek Carr os acende.

escolher Raiders 34, Cardinals 17

Domingo, 20h20 ET (NBC, FuboTV)

Jogo em destaque | Green Bay Packers x Chicago Bears

As vigas eram terríveis em perder para vikings, enquanto os 49 ursos ficaram chocados em uma forte tempestade. Este é o jogo certo para dois jogadores. Aaron Rodgers e a partida de passe vão continuar, a defesa vai dominar Justin Fields e o ataque dos Bears.

escolher Vigas 34, Ursos 14

Tennessee Titans em Buffalo Bills (-10)

Segunda-feira, 19h15 ET (ESPN, FuboTV)

Jogo em destaque | Buffalo Bills x Tennessee Titans

Titãs saindo de uma perda brutal para os Titãs quando eles abriram uma grande vantagem. Agora eles estão indo para o norte para jogar pelos Bills que terão descansado por 11 dias. Aquilo importa. Buffalo teve problemas com os Titãs nos últimos anos, mas esse não será o caso aqui. Josh Allen continua a colecionar grandes números.

escolher Contas 33, Titãs 19

Minnesota Vikings no Philadelphia Eagles (-2,5)

Segunda-feira, 20h30 ET (ESPN, FuboTV)

Jogo em destaque | Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings

Esta é uma das melhores partidas da semana, com duas equipes conquistando impressionantes vitórias por 1 a 0. A defesa de Minnesota foi ótima na semana passada contra o Packers, mas esse é um estilo diferente de ataque. As águias ganharão muitos pontos aqui, mas os vikings também terão os deles. Esta será uma disputa de pênaltis com as águias levando a melhor.

escolher Águias 32, Vikings 26