Explorando discrepâncias entre valores e comportamento antipreconceituoso

Nos diversos locais de trabalho de hoje, muitas organizações implementaram iniciativas de diversidade e inclusão para promover um ambiente inclusivo e respeitoso. Embora os funcionários recebam formação para reconhecer e enfrentar preconceitos ou discriminação, existe uma lacuna notável entre as suas intenções declaradas e o seu comportamento real.

Curiosamente, aqueles que defendem fortes valores anti-preconceitos muitas vezes acreditam que não precisam de formação porque já se consideram conscientes da discriminação. Num esforço de investigação conjunto conduzido pelos investigadores internacionais Eran Halperin, Anna Kennedy e Tamar Sagi, pretendíamos descobrir este fenómeno e lançar luz sobre as suas causas básicas. Os resultados deste estudo foram publicados recentemente na natureza Relatórios científicos revista.

Revele a contradição

Nossa pesquisa investigou a relação entre os valores antipreconceituosos dos indivíduos e seu comportamento quando confrontados com situações de preconceito. Ao realizar estudos nos Estados Unidos e na Hungria, procurámos compreender porque é que os indivíduos que expressam valores anti-preconceitos não conseguem enfrentar o preconceito em situações da vida real, apesar da sua hipotética vontade de o fazer.

Surpreendentemente, as nossas descobertas revelaram que indivíduos com fortes valores anti-preconceito tendiam a sobrestimar o seu comportamento de enfrentamento em comparação com aqueles com opiniões mais tendenciosas, embora as taxas reais de enfrentamento fossem semelhantes.

Estudo do comportamento Do confronto com o preconceito

Para obter uma compreensão abrangente desta disparidade, realizámos quatro estudos nos Estados Unidos e na Hungria (totalizando 1.116 participantes), centrando-nos no preconceito em relação a vários grupos minoritários, incluindo afro-americanos, muçulmanos, latinos nos Estados Unidos e pessoas ciganas. Na Hungria. Usando um paradigma comportamental, medimos o comportamento real de enfrentamento dos participantes.

Projetamos uma experiência que incluiu a maioria dos membros da comunidade participando de um jogo online, que foi cuidadosamente pré-programado. Os participantes observaram um jogador exibindo comportamento discriminatório em relação a um membro de uma minoria e, em seguida, receberam uma mensagem privada contendo uma declaração tendenciosa, como “Você não pode confiar nesses malditos muçulmanos” ou “Sim, como se você só pudesse confiar em latinos que não roubam. nosso trabalho.” . A decisão de confrontar e acabar com a discriminação cabia exclusivamente ao participante espectador, uma vez que ninguém mais estava presente para receber essa mensagem.

Motivacional otimismo

Nosso estudo sugere que indivíduos com valores igualitários são mais propensos a enfrentar preconceitos na teoria, mas menos propensos a fazê-lo em situações reais. Surpreendentemente, este efeito foi consistente em diferentes contextos e países em todos os grupos, fortalecendo a generalização das nossas conclusões.

Também pretendemos explicar esse efeito e argumentamos que os indivíduos anti-preconceitos, que são motivados a acreditar que encontrarão preconceito, tendem a subestimar a força da situação. Em contraste, os indivíduos com opiniões mais tendenciosas não têm tais motivações e tendem a ter uma percepção mais realista da sua tendência para intervir. Assim, a incerteza sobre como intervir na situação explica a tendência de superestimar o confronto entre indivíduos antipreconceituosos (mas não entre aqueles que eram mais tendenciosos).

Antiguidades e Conclusão

Concluindo, nossa pesquisa destaca a disparidade entre os valores antipreconceituosos dos indivíduos e seu comportamento real diante do preconceito. Enfatizamos a importância de medir o comportamento real, em vez de confiar apenas em relatos de intenções de autorrelato, ao estudar preconceitos e comportamentos intergrupais.

Além disso, a promoção de valores igualitários por si só pode não ser suficiente para motivar os indivíduos a combater eficazmente os preconceitos. A investigação futura deverá centrar-se em colmatar a lacuna entre intenções e comportamento, e em explorar estratégias eficazes para reduzir preconceitos e promover a harmonia intergrupal.

As nossas descobertas convidam os indivíduos a refletir sobre o seu comportamento e motivações quando se deparam com preconceitos, incentivando uma abordagem mais introspetiva no combate à discriminação. As implicações estendem-se ao desenvolvimento de programas de redução de preconceitos mais eficazes, que deverão abordar a incerteza comportamental e fornecer aos indivíduos as ferramentas para colmatar a lacuna entre intenções e comportamento.

A um nível social mais amplo, a nossa investigação enfatiza a importância de medir o comportamento real, conduzindo a políticas e práticas baseadas em evidências que promovam ativamente a intervenção anti-preconceito, contribuindo assim para melhorar as relações intergrupais e uma sociedade mais inclusiva.

Ao compreender as complexidades do comportamento antipreconceituoso, podemos trabalhar para criar locais de trabalho e comunidades que realmente incorporem os valores da diversidade, inclusão e respeito.

o estudo, “O efeito aversivo do espectador, onde os espectadores igualitários superestimam o confronto de preconceitos“, publicado em 29 de junho de 2023.