O estudo mostra que a caça às baleias levou à perda da diversidade genética

Uma nova pesquisa da Oregon State University examinou o impacto genético da caça comercial de baleias no século XX. novo papel, Publicado na revista GenéticaDescreve a perda de diversidade genética nas baleias que sobrevivem hoje, especificamente na linhagem materna das baleias azuis e das baleias jubarte.

Os pesquisadores compararam o DNA de ossos de baleia encontrados em praias perto de estações baleeiras abandonadas com as baleias atuais. Os ossos foram encontrados principalmente na Geórgia do Sul, uma ilha no Oceano Atlântico Sul, 800 milhas a sudeste das Ilhas Malvinas. A prevalência da caça comercial de baleias na área, combinada com as baixas temperaturas que ajudaram a preservar os espécimes, resultou em um grande número de ossos descartados disponíveis para análise. O estudo explica: “Sabe-se que estes ossos representam a primeira fase da caça às baleias no século XX e, portanto, a diversificação destes grupos antes da caça às baleias”. “A diversidade pós-caça às baleias foi descrita por estudos publicados anteriormente que relatam extensas amostras de baleias vivas no Hemisfério Sul.”

O resultado foi que os investigadores encontraram fortes evidências de perda de linhas maternas de ADN entre as baleias azuis e as baleias jubarte. “A linhagem materna está frequentemente ligada às memórias culturais de um animal, como locais de alimentação e reprodução que são transmitidos de geração em geração”, disse Angela Sremba, principal autora do estudo. Ele disse à redação do Oregon. “Se a linhagem materna for perdida, este conhecimento provavelmente também será perdido.” Como resultado, as populações locais de baleias desapareceram em grande parte da Geórgia do Sul.

No entanto, desde que a caça comercial às baleias parou, as baleias começaram a regressar à ilha. “O número de baleias que regressam a esta área hoje ainda não é grande, mas há uma sensação de que podem estar a redescobrir este habitat”, disse Scott Baker, Ph.D., diretor associado do Instituto de Mamíferos Marinhos da Universidade Estatal de Ohio. Conselheiro Srimba. “Isto proporciona a oportunidade de documentar a reconstituição natural destas antigas áreas de alimentação, semelhante ao que foi documentado para a baleia franca austral em torno da Nova Zelândia”, explicou o mesmo estudo.

Embora as baleias estejam a começar a regressar à área, os efeitos da caça comercial às baleias ainda poderão ser sentidos nos próximos anos. Como algumas espécies de baleias podem viver até 100 anos, é provável que várias baleias que vivem hoje estivessem vivas durante a era da caça às baleias. Quando morrem, isso pode levar à perda de mais linhagens maternas. “É importante continuar a amostragem destas populações para monitorizar a recuperação e determinar se as populações em recuperação são remanescentes de populações pré-caça às baleias na Geórgia do Sul ou representam a redescoberta e colonização deste habitat alimentar produtivo”, concluiu o estudo.

“É notável que estas espécies tenham sobrevivido. Daqui a mais 100 anos, não sabemos o que poderá ter mudado e não podemos medir qualquer mudança agora se não tivermos uma boa compreensão do passado”, disse Sremba. acrescentou. “Este trabalho oferece uma oportunidade para reconstruir a história das populações.” “Essas baleias nos ajudam a entender o que realmente perdemos devido às atividades baleeiras.”