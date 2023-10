Poderia uma nova lei da física apoiar a ideia de que vivemos numa simulação computacional?

Este artigo foi revisado de acordo com a Science Processo de edição

E Políticas.

Editores As seguintes características foram destacadas garantindo a credibilidade do conteúdo: Verificação de fato Publicação revisada por pares fonte confiável Revisão Sim!

Crédito: Pixabay/CC0 Domínio Público × Fechar Crédito: Pixabay/CC0 Domínio Público



Um físico da Universidade de Portsmouth descobriu se uma nova lei da física pode apoiar a muito discutida teoria de que somos apenas personagens num mundo virtual avançado.

A hipótese do universo simulado propõe que o que os humanos vivenciam é na verdade uma realidade artificial, muito parecida com as simulações de computador, nas quais eles próprios são construções.

Esta teoria é muito popular entre uma série de figuras conhecidas, incluindo Elon Musk, e num ramo da ciência conhecido como física da informação, que sugere que a realidade física é composta principalmente por pedaços de informação.

Melvin Fopson publicou anteriormente uma pesquisa sugerindo que a informação tem massa e que todas as partículas elementares – os menores blocos de construção conhecidos no universo – armazenam informações sobre si mesmas, semelhante à forma como os humanos têm DNA.

Em 2022, ele descobriu uma nova lei da física que pode prever mutações genéticas em organismos vivos, incluindo vírus, e ajudar a avaliar suas prováveis ​​consequências.

Baseia-se na segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia – uma medida de desordem num sistema isolado – só pode aumentar ou permanecer a mesma.

O Dr. Fopson previu que a entropia nos sistemas de informação também aumentaria com o tempo, mas ao examinar a evolução desses sistemas percebeu que ela permanecia constante ou diminuía. Foi quando ele criou a segunda lei da dinâmica da informação, ou infodinâmica, que poderia influenciar enormemente a pesquisa genética e a teoria da evolução.

Crédito: Universidade de Portsmouth

Novo artigo publicado em Ofertas AIPestuda as implicações científicas da nova lei em uma série de outros sistemas e ambientes físicos, incluindo física biológica e atômica e cosmologia.

O Dr. Fopson, da Escola de Matemática e Física da universidade, disse: “Eu sabia então que esta descoberta tinha implicações de longo alcance em várias disciplinas científicas.

“O que eu queria fazer a seguir era testar a lei e ver se ela poderia apoiar ainda mais a hipótese da simulação, movendo-a do domínio filosófico para a ciência convencional.”

As principais conclusões incluem:

Sistemas biológicos: A segunda lei da dinâmica da informação desafia a compreensão tradicional das mutações genéticas, sugerindo que estas seguem um padrão governado pela entropia da informação. Esta descoberta tem implicações profundas em campos como a investigação genética, biologia evolutiva, terapias genéticas, farmacologia, virologia e vigilância epidemiológica.

Física Atômica: Este artigo explica o comportamento dos elétrons em átomos com muitos elétrons e fornece informações sobre fenômenos como a regra de Hund; O que afirma que a multiplicidade máxima reside na energia mais baixa. Os elétrons se organizam de uma forma que minimiza sua entropia de informação, lançando luz sobre a física atômica e a estabilidade dos produtos químicos.

Cosmologia: A segunda lei da termodinâmica demonstrou ser uma necessidade cosmológica, com a aplicação de considerações termodinâmicas ao universo em constante expansão apoiando a sua validade.

“O artigo também fornece uma explicação para a prevalência da simetria no universo”, explicou o Dr. Fopson.

“Os princípios de simetria desempenham um papel importante em relação às leis da natureza, mas até agora houve poucas explicações sobre por que isso acontece. Minhas descobertas mostram que a alta simetria corresponde a um estado de menor entropia de informação, o que pode explicar a tendência da natureza em direção a isso.” .

“Esta abordagem, onde a informação redundante é removida, é semelhante ao processo de um computador apagar ou comprimir código em falta para poupar espaço de armazenamento e melhorar o consumo de energia. Como resultado, apoia a ideia de que estamos a viver numa simulação.”

Pesquisas anteriores do Dr. Fopson sugerem que a informação é o alicerce fundamental do universo e tem massa física. Ele ainda afirma que a informação poderia ser a matéria escura que constitui quase um terço do universo, o que ele chama de princípio da equivalência de massa, energia e informação.

O artigo argumenta que a segunda lei da dinâmica da informação dá suporte a este princípio, o que pode validar a ideia de que a informação é uma entidade física, equivalente à massa e à energia.

Dr Fopson acrescentou: “Os próximos passos para completar estes estudos requerem testes experimentais”.

“Uma maneira possível é meu experimento projetado no ano passado para confirmar o quinto estado da matéria no universo – e mudar a física como a conhecemos – usando colisões partícula-antipartícula.”