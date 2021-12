Excluída cena de recompensa “Hawk” – Owl and Mini Brothers foi revelado

Histórias relacionadas

A mais recente série MCU da Disney +, ganchoE Eu fiz Você tem uma cena mais típica depois de receber os créditos, e isso teria sido um grande grito.

Conforme lançado em 22 de dezembro, ganchoCriada para uma grande briga na pista de gelo do Rockefeller Center, a pista de corrida de seis anéis atirou em Clint e Kate com todo e qualquer tipo de dardos de manobra recém-fabricados.

Entre os projéteis na aljava de Kate estava outra flecha Pym, que vimos pela primeira vez no Episódio 3 (onde foi usada para montar uma flecha comum, que foi jogada em um dos caminhões da Máfia de Trajes).

No entanto, este estoque Pym é definido para psiquiatra Como tal, ela desviou um caminhão esporte que havia quebrado a cerca acima e estava afundando em direção a Kate e Clint no rinque em um carro compacto do tamanho de um brinquedo.

Assim como Kate e Clint atordoados se perguntaram o que fazer com sua caminhonete Trust-A-Bro cheia de pedrinhas esportivas minúsculas, a coruja que Clint já havia “encontrado” saltou enquanto se pendurava em uma árvore de Natal no Rock Center e voou e ele -ela.

depois de minutos, ganchoA temporada terminou na íntegra e fez com que todos os espectadores “recompensassem” pelo desempenho completo do Rogers: A músicaEstreia, “Save the City”.

mas lá Eu fui A cena pós-crédito real, desde então foi revelada.

Créditos subsequentes do epílogo gancho Ela deveria fazer a coruja levar os irmãos para o ninho ”, disse Elena Scott, Animadora Digital Sênior (uma casa VFX da Marvel), Twitter. “É meio triste eles terem cortado. Teria sido hilário !!”

Você tem querido ter mais closes em sportswear mini bro? ou foi você realmente Ansioso por uma provocação de uma próxima série / filme MCU?