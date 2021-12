“Homem-Aranha: No Way Home” é o maior filme do mundo

“Homem-Aranha: Não há espaço para casaA capacidade de bilheteria não conhece limites.

A última entrada da trilogia Tom Holland se tornará o maior filme do ano em todo o mundo na sexta-feira, véspera de Natal.

Ele deve ultrapassar a marca de US $ 1 bilhão no dia de Natal. Em 11 dias, será a segunda empresa mais rápida a alcançar esse feito (depois de Vingadores: Endgame de 2019 em cinco dias e empatada com Vingadores: Guerra do Infinito de 2018). Seria também o primeiro lançamento teatral da pandemia a se juntar ao clube de um bilhão de dólares – mesmo sem a China, o maior mercado de bilheteria do mundo.

“No Way Home” arrecadou US $ 29,3 milhões no mercado interno na quinta-feira, elevando sua receita bruta de sete dias para US $ 385,8 milhões – a terceira maior receita bruta de sete dias de todos os tempos e a maior receita bruta de sete dias da franquia “Homem-Aranha”. maior total de todos os sete dias para o mês de dezembro e para um filme de super-herói.

Os ganhos de quinta-feira são o terceiro maior total de quinta-feira de dezembro de todos os tempos, e a quinta-feira mais alta para a Sony, a franquia “Homem-Aranha” e para a imagem de super-herói.

Internacionalmente, arrecadou US $ 32,2 milhões na quinta-feira, superando seu total de vendas no exterior de US $ 490,2 milhões, enquanto a receita global atingiu US $ 876,0 milhões.

“Matriz de Ressurreição, enquanto isso, ganhou $ 6,4 milhões na quarta-feira e $ 4,1 milhões na quinta-feira em 3.552 localidades na América do Norte, para um total de $ 10,5 milhões em dois dias. 20 anos após The Matrix Revolutions, em 2003, a aventura de ficção científica deve terminar o fim de semana com algo entre US $ 40 milhões e US $ 50 milhões. Se atingir o limite superior das estimativas, “Resurrections” vencerá “Dune” ($ 41 milhões) para se tornar Warner Bros. Abertura no topo do ano.

Outra sequela, “cante 2, “US $ 8,1 milhões na quarta-feira e US $ 7,5 milhões na quinta-feira em 3.892 locais na América do Norte, totalizando US $ 15,6 milhões. Incluindo a venda de ingressos do Thanksgiving Advance Weekend Shows, arrecadou US $ 17,2 milhões até o momento. The Friendly Musical A família está a caminho de arrecadar pelo menos $ 40 milhões no domingo.

Ao todo, sete novos filmes estrearam neste fim de semana, incluindo “The King’s Man”, “The Tender Bar”, “A Journal for Jordan”, “American Underdog” e “Licorice Pizza”. Mas nenhum deles vai superar “Homem-Aranha: No Way Home”, que estreou um recorde de $ 260 milhões no último fim de semana.

Na segunda-feira, “Não consigo ir para casa” Estagnado em outros $ 37 milhõesAs primeiras estimativas para este fim de semana previam que o filme do super-herói poderia arrecadar outros US $ 100 milhões neste fim de semana.

“Sing 2” e “The Matrix Resurrections”, que estreou na quarta-feira, estão disputando o segundo lugar. Dirigido por Garth Jennings, a sequência de “Singh” é estrelada por Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Nick Kroll, Pharrell Williams, Taron Edgerton e Bono como animais animados interpretando canções como “Bad Guy” de Billie Eilish e “Goodbye Yellow Brick de Elton John “.”

O quarto filme “Matrix”, dirigido por Lana Wachowski, vê o retorno de Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss como Neo e Trinity – embora nenhum deles se lembre do passado. “Matrix Resurrections”, que estreou simultaneamente na HBO Max, é estrelado por Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Jada Pinkett Smith.