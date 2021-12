Princesa Beatriz e Princesa Eugenie ignoram a Rainha no Natal: ‘fidelidade dividida’ | Royal | Notícias

Este Natal deve ser incomum para a família real, já que o COVID-19 mais uma vez mergulha nos planos tradicionais. A rainha cancelou as festividades habituais de Natal em Sandringham, optando por ficar no Castelo de Windsor para a época festiva, devido à rápida disseminação da variante Omicron. Também cancelou o tradicional jantar de pré-natal da família no Palácio de Buckingham. A decisão é considerada uma abordagem de precaução, depois que a Rainha sofreu um problema de saúde em outubro.

Era o primeiro aniversário da duquesa de Cambridge com a família real, mas Eugenie e Beatrice decidiram ir para o Caribe.

Embora a tradição do jantar de Natal juntos seja uma tradição importante para a família real, isso não impediu a princesa Beatrice e a princesa Eugenie de pular o evento em 2011.

Espera-se que os membros da família real visitem o Queen in Windsor, onde as diretrizes amigáveis ​​à Covid serão seguidas.

Enquanto as irmãs estavam fora, uma fonte afirmou que Camilla, duquesa da Cornualha, estava se recuperando em companhia e até se tornando um membro importante da família.

O Daily Mail noticiou na época que as irmãs cometeram um “erro tático” e que a decisão poderia ser uma prova de “lealdade dividida”.

Os membros da família chegam por ordem de antiguidade, com a maioria dos membros da realeza mais antigos chegando no final do dia.

De acordo com as tradições reais do Natal, o príncipe William e o príncipe Harry (antes de sua mudança para os EUA) costumavam jogar uma partida de futebol muito competitiva na véspera de Natal contra a equipe em Sandringham.

Em seguida, eles seguem a tradição do Natal alemã introduzida pelo príncipe Albert, trocando seus presentes na véspera de Natal.

O site oficial da família real afirma: “Na véspera de Natal, a família real colocará seus presentes nas mesas e os trocará na hora do chá.”

Todos os membros da família real também recebem presentes de Natal da Rainha, com Sua Majestade a Rainha distribuindo presentes pessoalmente a alguns membros da família real no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor.

Na manhã de Natal, é costume que a família visite a Igreja de Santa Maria Madalena em Sandringham.

