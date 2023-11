Ex-funcionários da Apple, uma nova startup, querem trazer inteligência artificial para o desktop

Os chatbots de IA, como o ChatGPT, até agora permaneceram bastante impessoais, existindo fora dos aplicativos e dados que usamos todos os dias. Uma nova startup de três ex-funcionários da Apple, chamada Software Applications Incorporated, espera mudar isso.

O CEO da empresa, Ari Weinstein, é um fundador recorrente, tendo vendido sua última startup, o aplicativo de automação iOS Workflow, para a Apple em 2017, ao lado do cofundador e CTO Konrad Kramer. Desta vez, eles se juntaram a Kim Peverett, um veterano de 10 anos da Apple que esteve no palco na WWDC deste ano e anteriormente supervisionou o gerenciamento de produtos para várias equipes, incluindo Safari, Mensagens, FaceTime e privacidade do usuário.

Em sua primeira entrevista desde que deixaram a Apple para começar algo novo, o trio me disse que seu foco é trazer IA generativa para o desktop de uma forma que “faça com que os sistemas operacionais avancem”. Embora ainda não tenham um produto do qual se gabar, eles estão trabalhando na criação de protótipos usando uma variedade de grandes modelos de linguagem, incluindo o GPT da OpenAI e o Llama 2 da Meta. O objetivo final, disse Weinstein, é recriar “a magia que eu senti isso quando usei computadores nos anos 80 e 90.

“Se você executa um Apple II ou um Atari, você obtém um console básico onde pode escrever códigos básicos como usuário e programar o computador para fazer o que quiser”, explica ele. “Hoje em dia é exatamente o oposto. Todo mundo passa tempo em sistemas operacionais altamente otimizados com softwares projetados para serem muito fáceis de usar, mas não flexíveis.

"Acreditamos que os modelos de linguagem e a inteligência artificial nos fornecem os ingredientes para criar um novo tipo de software."

Ele oferece um exemplo: “Às vezes você tem uma janela do navegador aberta com uma programação e você só quer dizer: ‘Adicione isto ao meu calendário’ e, de alguma forma, não há como fazer isso… Achamos que esta linguagem fornece-nos modelos.” ​​E a inteligência artificial é os ingredientes para criar um novo tipo de software que pode libertar este poder computacional fundamental e tornar as pessoas comuns capazes de utilizar computadores para realmente resolverem os seus problemas.

O amor da equipe pela nostalgia dos primeiros PCs transparece Site de aplicativos de software, que é literalmente o Mac OS 8 rodando em uma guia do navegador. Weinstein diz que espera contratar até 10 funcionários no próximo ano, incluindo um designer e alguns especialistas em aprendizado de máquina. Eles já arrecadaram US$ 6,5 milhões em financiamento de Altman da OpenAI, do CEO da Figma, Dylan Field, e de outros nomes notáveis ​​do Vale do Silício.

Num mundo onde o dinheiro do capital de risco está a secar e os despedimentos em massa estão a acontecer em todo o mundo da tecnologia, angariar esse valor antes mesmo de ter um produto é um feito notável, embora o sucesso do trio anterior certamente ajude. “Conheci Ari no Twitter quando estávamos no ensino médio”, diz Leefield. “Ele é uma das pessoas mais talentosas que conheço e apoiarei tudo o que ele fizer.”

A Apple não compra startups com muita frequência e, quando o faz, elas raramente sobrevivem como produtos distintos, como o mais recente empreendimento de Weinstein. Pouco depois de adquirir o Workflow, ele foi renomeado para aplicativo Shortcuts, que vem pré-instalado em dispositivos iPhone e Mac. Se você tiver um iPhone 15, poderá usar os atalhos para criar todos os tipos de casos de uso para o novo botão de ação na lateral do dispositivo, como controlar as luzes inteligentes da sua casa ou acionar uma ação em um aplicativo de terceiros.

Dado que a Apple parece ter vacilado na corrida da IA ​​generativa, a questão natural é se Weinstein, Kramer e Peverett sentiram que precisavam de deixar a empresa para construir aquilo em que estão a trabalhar agora.

Quando lhe pergunto, Weinstein refuta esta ideia: “Começamos esta empresa porque estamos muito entusiasmados com o que está a acontecer na IA generativa neste momento, porque estamos entusiasmados em trabalhar juntos novamente e porque adoramos o ambiente criativo aberto para começar. com.” Enquanto isso, Peverett acrescenta que a política de trabalho presencial da Apple tornou-se inútil depois de se afastar de Cupertino durante a pandemia.

Embora algumas startups como a Rewind estejam construindo sistemas de IA de desktop personalizados, nenhuma parece ter uma visão tão ampla quanto a dos aplicativos de software, sugerindo que eles têm um caminho aberto no momento. E com a maioria das empresas de software de consumo atualmente projetando principalmente para dispositivos móveis, é revigorante ver uma equipe focada em Macs.

“A interação média no celular é medida em segundos, e a interação média no desktop é medida em minutos ou horas”, diz Weinstein. “Portanto, economizar o tempo das pessoas no desktop é algo emocionante para nós.”