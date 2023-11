A Amazon finalmente lançou seu próprio gerador de imagens baseado em IA

Créditos da imagem: Os

A Amazon está lançando uma ferramenta de criação de imagens, juntando-se a vários outros gigantes da tecnologia e startups que já o fizeram.

Durante uma palestra na conferência re:Invent esta manhã, a Amazon estreou o Titan Image Generator, que agora está disponível em versão prévia para clientes da AWS. Como parte da família Titan de modelos generativos de IA da Amazon, o Titan Image Generator pode gerar novas imagens com descrições de texto ou personalizar imagens existentes.

“[You] O modelo pode ser usado para alterar facilmente um plano de fundo existente para um plano de fundo de floresta tropical [for example]Swami Sivasubramanian, vice-presidente de serviços de dados e aprendizado de máquina da AWS, no palco.[And you] O modelo pode ser usado para alternar perfeitamente os planos de fundo para criar imagens de estilo de vida, mantendo o assunto principal da foto e criando mais opções.

A Amazon afirma que o Titan Image Generator foi treinado em uma “variedade de conjuntos de dados” em uma “ampla gama de domínios”, pode opcionalmente ser ajustado para conjuntos de dados personalizados e inclui mitigações integradas para toxicidade e preconceito. A empresa se recusou a dizer exatamente de onde vieram esses conjuntos de dados e se obteve permissão ou compensou todos os criadores das imagens usadas para treinar o Titan Image Generator.

No entanto, Sivasubramanian afirmou no palco que a Amazon protegerá os clientes acusados ​​de violação de direitos autorais com imagens geradas pelo Titan Image Generator – de acordo com sua política de compensação de IA.

“Escolhemos cuidadosamente como treinamos nossos modelos e quais dados usamos para fazer isso”, disse ele. “Graças a estes investimentos, os nossos clientes terão a flexibilidade de escolher os modelos que melhor satisfazem as suas necessidades, mesmo à medida que as suas necessidades crescem e mudam.”

As imagens criadas com o Titan Image Generator também virão com uma marca d’água invisível e “à prova de falsificação” por padrão – uma tentativa de mitigar a disseminação de informações erradas geradas pela inteligência artificial, diz Sivasubramanian. (Os clientes devem poder desativar a marca d’água.)