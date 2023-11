O Samsung Galaxy S24 pode não ter 12 GB de RAM, enquanto o Ultra não tem 16 GB de RAM

A Samsung está a menos de dois meses de anunciar seu principal smartphone de próxima geração. Vários recursos dos próximos dispositivos vazaram nos últimos meses. Alguns rumores afirmam que a Samsung finalmente atualizará a RAM em seus dispositivos topo de linha, mas um novo boato desmascara essas afirmações.

Os telefones da série Galaxy S24 terão a mesma RAM de seus antecessores

De acordo com um hábito confiável Guia do mundo do gelo (@UniversoIce), o Galaxy S24 básico virá com apenas 8 GB de RAM, sem opção de upgrade de memória com variantes mais caras. Porém, o Galaxy S24+ terá uma variante com 12 GB de RAM, mas sua versão básica ainda utilizará 8 GB de RAM. Rumores também afirmam que o Galaxy S24 Ultra ainda virá com 8 GB de RAM no modelo básico e 12 GB de RAM no modo de especificação superior.

Se esta informação for verdadeira, não parece boa para a Samsung, pelo menos do ponto de vista óptico. Os consumidores não vão gostar que a Samsung corte custos e não ofereça mais RAM em sua principal linha de smartphones por quatro anos consecutivos. Isso ocorre em um momento em que se espera que esses dispositivos introduzam inteligência artificial no dispositivo, o que requer mais memória. Parece especialmente terrível em comparação com todos os outros smartphones concorrentes de marcas Android concorrentes que oferecem 16 GB de RAM ou até 24 GB de RAM em alguns modelos.

Confira nossa análise do Galaxy S23 Ultra como um resumo no vídeo abaixo.

Especificações do Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

O Galaxy S24 e o Galaxy S24+ apresentarão o processador Exynos 2400 em todos os países, exceto Canadá, China e EUA. O Galaxy S24 Ultra contará com o processador Snapdragon 8 Gen 3 para o Galaxy. Espera-se que todos os três telefones tenham câmeras selfie de 12 MP e câmeras ultralargas de 12 MP.

O Galaxy S24 Ultra possui uma câmera primária de 200 MP, uma câmera telefoto de 10 MP e uma câmera telefoto de 50 MP. O Galaxy S24 e Galaxy S24+ terão uma câmera primária de 50 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels. O Galaxy S24 Ultra possui S Pen, bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 45W. O Galaxy S24 possui bateria de 4.000 mAh com carregamento de 25 W, enquanto o Galaxy S24 + possui bateria de 4.900 mAh com carregamento de 45 W.

Espera-se que todos os telefones tenham alto-falantes estéreo, 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e uma porta USB Type-C.