Evento da Apple: tudo o que sabemos sobre o evento ‘Performance Sneak’ de 8 de março

O que acontece A empresa de tecnologia mais valiosa do mundo está prestes a realizar um grande evento de anúncio de produtos. por que isso Importa O primeiro grande evento do ano da Apple não está atraindo a atenção da mesma forma que os eventos do iPhone que organizou em setembro, mas é uma oportunidade para a empresa destacar tudo o que tem a oferecer. O que então Espera-se que a Apple realize um grande evento no verão para anunciar atualizações de software gratuitas que chegarão no outono, juntamente com os rumores do próximo iPhone.

Finalmente temos uma data para o nosso próximo evento da Apple: terça-feira, 8 de março, às 10h PT. Rumores indicam que a Apple pode revelar um arquivo Terceiro iPhone SE Na apresentação, juntamente com um Reforma de iPad E a Pelo menos um novo Mac.

A empresa apresentará os dispositivos em um evento totalmente virtual por meio de uma transmissão ao vivo no site da Apple. A empresa disse que transmitirá do Apple Park, sua sede em Cupertino, Califórnia. A gigante da tecnologia organizou eventos apenas online desde o início da pandemia, há dois anos. A Apple está atualmente avaliando quando os funcionários retornarão ao escritório, já que a variável omicron está diminuindo.

O convite da Apple para a mídia, enviado por e-mail, mostra o logotipo da Apple em arco-íris dando a impressão de movimento em um fundo preto. Seu slogan diz: “Peek-a-Back Performance”. A Apple não disse quais produtos planeja anunciar – nunca o faz -, mas incluiu um efeito de realidade aumentada em sua página de marketing para o evento que poderia sugerir um aspecto do evento.

O evento marca outro marco para a Apple, pois visa manter o cronograma de lançamento de produtos, que normalmente inclui eventos na primavera, verão e outono. Em junho de 2020, com a propagação da pandemia, a Apple transformou a Worldwide Developers Conference em um evento virtual, com Edite vídeos de forma brilhante Troque shows ao vivo. Até agora, a fórmula parece estar funcionando. Apple continuou Atear fogo para registrar vendas e lucros.

A empresa disse que os clientes foram particularmente responsivos às atualizações de internet sem fio 5G em seus iPhones nos últimos dois anos. Em sua análise do iPhone 13 no ano passado, Patrick Holland, da CNET, disse que a Apple havia fornecido “promoção emocionanteElogiando as câmeras e a duração da bateria em particular.

A Apple também disse que a demanda por novos chips projetados para servir como cérebros de microprocessamento para iPad e Mac. Sempre superando, com mais de US$ 12 bilhões em demanda reprimida no ano passado. “A satisfação do cliente está fora dos gráficos”, disse o CEO da Apple, Tim Cook, durante uma teleconferência com analistas financeiros em janeiro. tecnologia disse Ajudando a atrair novos clientes, Além das promoções.

No próximo evento, a Apple também deve discutir Próximo software iOS 15.4-Atualização gratuita para os dispositivos iPhone e iPad mais recentes. A empresa já anunciou que está construindo novos recursos de desbloqueio de Face ID para trabalhar com máscaras médicas, além de alertas anti-perseguição relacionados a Seus rastreadores inteligentes AirTag.