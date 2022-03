Governo ucraniano pede que empresas de jogos cortem a Rússia durante a invasão [Updated]

Atualização (3 de março): Projeto Polônia Vermelho anunciou esta manhã Ele “tomou a decisão de interromper todas as vendas de nossos jogos para a Rússia e a Bielorrússia”. Isso inclui entregas físicas de jogos publicados no CDPR e todas as vendas digitais na popular plataforma GOG. As compras anteriores de jogadores na Rússia e na Bielorrússia ainda estarão disponíveis, explicou a empresa em Siga o Tweet.

“O CD Projekt Group está firmemente com o povo da Ucrânia”, escreveu a empresa. “Embora não sejamos uma entidade política capaz de afetar diretamente os assuntos do Estado nem aspiramos ser uma entidade única, acreditamos que as entidades empresariais, quando unidas, têm o potencial de inspirar mudanças globais nos corações e mentes das pessoas comuns. os jogadores da Rússia e da Bielorrússia “Indivíduos que não têm nada a ver com a invasão da Ucrânia serão afetados por esta decisão, mas com esta ação queremos motivar a comunidade global a falar sobre o que está acontecendo no coração da Europa. “

no Nota do Investidor Postado junto com a decisão, o CDPR observa que os clientes russos e bielorrussos representaram 5,4% e 3,7% das vendas da empresa nos últimos 12 meses, respectivamente.

História original:

Mikhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da Transformação Digital, pediu publicamente a “todas as empresas de desenvolvimento de jogos” para “banir temporariamente todas as contas russas e bielorrussas” em resposta à A invasão da Ucrânia pela Rússia.

no Tweet de sua conta verificadaFedorov também pediu às plataformas de esports que “pausem a participação de equipes e jogadores russos e bielorrussos em todos os eventos internacionais de esports e cancelem todos os eventos internacionais realizados”. [sic] No território da Rússia e da Bielorrússia.

Fedorov sugere que esses movimentos “motivarão os cidadãos da Rússia a interromper preventivamente a agressão militar vergonhosa” do governo russo. “Em 2022, a tecnologia moderna é provavelmente a melhor resposta para tanques, lançadores múltiplos… e mísseis.”

Xbox @Play Station Você certamente percebe o que está acontecendo na Ucrânia agora. A Rússia declara guerra não à Ucrânia, mas a todo o mundo civilizado. Se você apoia os valores humanos, então você tem que viver no mercado russo! pic.twitter.com/tnQr13BsSv – Mikhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 2 de março de 2022

Em uma nota adicional às contas do Xbox e PlayStation no Twitter, Fedorov escreveu que “Se você apoia os valores humanos, você deve [leave] mercado russo! ” Siga o TweetFedorov também pediu à Riot Games, EA, Ubisoft, Gameloft e Wargaming para “fechar seu escritório na Rússia” em solidariedade à Ucrânia. “Não há lugar para [an] O agressor no mapa tecnológico global! “

Representantes da Sony, Microsoft, Nintendo e Valve não estavam imediatamente disponíveis para responder a um pedido de comentário. Atualizaremos este artigo se ouvirmos algo das empresas incluídas nas solicitações de Fedorov.

Os apoios levarão à ação?

A chamada aberta da indústria de jogos ocorre no momento em que governos e empresas de todo o mundo estão respondendo à invasão, tomando medidas importantes para punir a Rússia e prejudicar sua economia. Muitos governos ocidentais têm Proibiu a exportação da maioria dos produtos de tecnologia para a Rússia Os bancos russos foram amplamente isolados do sistema financeiro global. A Apple tem As vendas russas de seus produtos foram suspensas e tem Cortar bancos russos sancionados Do Apple Pay. Fedorov também Pergunte à Apple Para impedir que os russos acessem a iOS App Store, um passo que a empresa ainda não deu.

É proprietária da Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos condenou publicamente a invasão Pede uma “flagrante violação do direito internacional” e exorta seus membros a “condenar os atos de violência cometidos contra a Ucrânia”. Mais de 400 empresas de jogos têm escritórios ucranianos, representando 30.000 funcionários ucranianos, de acordo com Relatório IGDA sobre o estado da indústria de jogos ucraniana a partir de janeiro.

Empresas de videogames, incluindo bungeeE a CD Projeto VermelhoE a estúdios de 11 bits (Esta guerra de minas), Mundo de jogo GSC (perseguindo), E as finais digitais (a guerra) prometeu publicamente doar uma parte de seus lucros para os esforços de ajuda ucranianos e instou outros a fazerem o mesmo. Brandon Sheffield da Necrosoft Games também Organize uma coleção de jogos independente do Itch.io Arrecadar fundos para instituições de caridade internacionais que operam na Ucrânia.

Mas algumas empresas de videogames tomaram as medidas mais extremas sugeridas por Fedorov para banir completamente os clientes russos. O mercado de jogos NFT com sede na Ucrânia Dmarket é exceção básicaCortou laços com usuários russos e bielorrussos no fim de semana.

distúrbios de esports

No mundo dos esportes tradicionais, organizações como o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA já Proibição de russos de participar de competições internacionais E cancelar os eventos planejados para o país.

Nos esports, a liga dinamarquesa é dona do BLAST Premier Equipes russas foram proibidas de participar Em eventos de “Futuro Previsível”, um próximo torneio de qualificação cancelado foi considerado “inapropriado… neste momento”. Jogos de motim também adiado corajoso Evento da turnê dos campeões No Europa, Oriente Médio e África A região, dizendo que sua “primeira prioridade é apoiar jogadores, rodízios, funcionários e torcedores afetados pela crescente crise na Ucrânia”.

A Intel, por sua vez, resolvi hospedar Seu evento de mestrado de alto nível em Katowice está planejado na vizinha Polônia, com “monitoramento de perto da situação na Ucrânia”. ucraniano contra-ataque Pro Alexander “s1mple” Kostlev Usei uma entrevista naquele evento Para enfatizar que o ‘esport[s] fora da política[s]. Todos vocês não têm nada a ver com as decisões do governo.”

Dito isso, ele acrescentou: “Todos nós queremos paz para e para a Ucrânia [the] o mundo inteiro. todos nós [are] assustou. Cada um de nós precisa mostrar [an] Exemplo neste torneio [the] o mundo inteiro. Todos nós precisamos nos manter humanos primeiro.”

Kostyliev depois Anuncie no Instagram Ele doou 1.000.000 hryvnia ucraniano (cerca de US $ 33.000) para o exército ucraniano.