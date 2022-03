Comentário da Samsung]Diz-se que a Samsung está limitando o desempenho de 10.000 aplicativos populares

atualização 1 (04/03/2022 @ 01: 28 ET): A Samsung diz que dará aos usuários a opção de priorizar o desempenho. Role para baixo para mais informações. Artigo publicado em 3 de março de 2022, arquivado abaixo.

Uma nova descoberta indica que a Samsung está limitando o desempenho de milhares de dispositivos aplicativos Android em smartphones Galaxy. O problema afeta muitos aplicativos populares, incluindo aplicativos primários do Google e da Samsung.

A Samsung tem um aplicativo chamado Game Optimization Service, que vem pré-instalado em muitos telefones Galaxy. Embora o nome sugira que o aplicativo ajude a melhorar o desempenho de jogos, parece que ele é usado para limitar o desempenho de aplicativos que não são de jogos. Usuários no fórum de tecnologia coreano Miko Eles publicaram uma lista de aplicativos afetados que estão sujeitos a redução de desempenho. A lista inclui 10.000 aplicativos populares, incluindo Instagram, TikTok, Netflix, Microsoft Office, Google Keep, Spotify, Snapchat, YouTube Music e muito mais. Os próprios aplicativos da Samsung, como Samsung Pay, Secure Folder, Bixby e outros, também estão na lista. Notavelmente, não há aplicativos padrão nesta lista negra.

A Samsung criou um aplicativo chamado GOS e usou o aplicativo para limitar o desempenho do jogo, piorando a experiência do jogo. No entanto, conforme descoberto pela comunidade coreana hoje, a Samsung confirmou que estabeleceu limites de desempenho em mais de 10.000 aplicativos… pic.twitter.com/U58AreZZoo – 한 가련 (Garyeon Han) 2 de março de 2022

Um vídeo postado por um YouTuber coreano mostra como os aplicativos na lista negra têm um desempenho ruim, enquanto os aplicativos padrão têm liberdade para agir. No teste, o YouTuber mudou o nome do pacote do aplicativo de benchmark 3DMark para Genshin Impact, um dos aplicativos na lista negra. A versão não modificada do 3D Mark marcou 2.618 pontos no teste Wild Life Extreme. Quando ele fez o mesmo teste com a versão scam, houve uma diminuição significativa no resultado – 1141 pontos. Em outras palavras, a versão cheat teve um desempenho 56% pior do que a versão não modificada.

Não está claro imediatamente se o Game Optimization Service está instalado em todos os telefones Galaxy. Salada Android Observe que eles não conseguiram encontrar o aplicativo em Galaxy S22 Unidades da série, Galaxy S20 FE e Galaxy S10s. ao mesmo tempo, 9to5Google É mencionado que ele foi instalado em sua unidade Galaxy S22 Plus. É possível que a Samsung tenha lançado este aplicativo por meio de uma atualização de software recente.

De acordo com uma postagem no navegadorA Samsung parece estar ciente do problema e está conduzindo uma investigação interna. Embora a Samsung não tenha explicado por que está restringindo os aplicativos Android, é provável que seja um esforço para melhorar a vida útil da bateria. O OnePlus foi visto fazendo algo semelhante com o OnePlus 9 Pro no ano passado. A empresa usou um aplicativo chamado OnePlus Performance Service para acelerar aplicativos Android populares. A empresa confirmou mais tarde que havia adicionado um mecanismo de limitação de desempenho para melhorar a vida útil da bateria do telefone e o gerenciamento de calor.

Atualização: Samsung diz que dará aos usuários uma opção para priorizar o desempenho

A Samsung forneceu mais detalhes sobre o aplicativo Game Optimization Service. A Samsung diz que o aplicativo GOS otimiza o desempenho da CPU e da GPU para evitar problemas de aquecimento durante sessões prolongadas de jogos. Embora o anúncio da Samsung não diga nada sobre o problema de limitação do aplicativo, ele diz que a empresa está trabalhando em uma atualização de software que adicionará o modo de prioridade de desempenho ao aplicativo Game Launcher. A opção estará disponível no laboratório de reforço do jogo.

Aqui está o anúncio completo da Samsung (traduzido automaticamente do coreano):

“Gostaríamos de falar sobre o Galaxy S22 GOS. Estamos constantemente expandindo as opções do usuário e fornecendo desempenho ideal coletando feedback dos clientes. O aplicativo Samsung Galaxy S22 series GOS (Game Optimization Service) foi baixado, o que otimiza o desempenho da CPU e GPU para evitar calor Sobrecarga ao jogar por um longo tempo. Para atender às necessidades de muitos clientes recentemente, planejamos implementar a atualização de SW que fornece a opção de prioridade de desempenho no Game Boost Lab dentro do aplicativo inicializador de jogos o mais rápido possível. Continuaremos ouvir as opiniões dos consumidores e fazer o nosso melhor para satisfazer os clientes e proteger o consumidor.

Obrigado.”

fonte: Fórum (coreano), navegadorE a Incorporar tweet (Através do Twitter)

Através: Salada Android