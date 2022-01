Estudo descobre que compostos de cannabis previnem infecção pelo vírus corona – NBC New York

Alguns compostos da cannabis podem impedir a entrada do vírus Corona em células humanas saudáveis, de acordo com um estudo publicado no jornal britânico The Guardian. Revista de Produtos da Natureza.

A pesquisa foi conduzida na Oregon State University e liderada por Richard Van Bremen, cientista do Oregon State Center for Global Cannabis Innovation, da College of Pharmacy e do Linus Pauling Institute.

O estudo sugere que dois compostos comumente encontrados na cannabis – cânhamo e ácido de cânhamo – impedem que o coronavírus entre nas células que normalmente revestem os órgãos internos e a pele em um ambiente de laboratório.

No estudo, esses ácidos foram capazes de se ligar à espinhosa proteína SARS-CoV-2 – o mesmo alvo usado nas vacinas COVID-19 e na terapia de anticorpos. Uma vez ligada, esta etapa pode evitar uma etapa crítica no processo de patógenos usados ​​para infectar a célula.

Isso significa que inibidores de entrada de células, como canabinóides, podem ser usados ​​para prevenir a infecção por SARS-CoV-2 e também para reduzir a infecção, impedindo que partículas virais infectem células humanas. Essas proteínas se ligam às proteínas espinhais para que essas proteínas não possam se ligar à enzima ACE2, que é abundante na membrana externa das células endoteliais nos pulmões e em outros órgãos, disse Van Bremen em comunicado.

Ambos os compostos de cannabis foram igualmente eficazes contra as variantes alfa e beta do SARS-CoV-2.

Van Bremen espera que a tendência mostrada em suas descobertas se aplique a outras variáveis ​​atuais e futuras do COVID-19.

O cânhamo, que faz parte da espécie Cannabis sativa, é um tipo de cannabis cultivada para uso industrial e medicinal, incluindo suplementos alimentares, ração animal e cosméticos.

Van Bremen afirma que esses compostos podem ser tomados por via oral. Para ele, eles têm a capacidade de prevenir e tratar a infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

CBDA e CBGA são produzidos pela planta de cânhamo como precursores de CBD e CBG e são familiares para muitos consumidores. No entanto, eles são diferentes dos ácidos e não são encontrados em produtos de cânhamo.”