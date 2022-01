O objeto massivo pode ser uma lua interestelar, que é um achado raro

É o segundo corpo extraterrestre descoberto que pode ser uma exolua ou uma lua fora do nosso sistema solar. A lua gigante foi encontrada orbitando um planeta do tamanho de Júpiter chamado Kepler 1708 b, localizado a 5.500 anos-luz da Terra.

O corpo celeste recém-descoberto é 2,6 vezes maior que a Terra. Não há análogo de uma lua tão grande em nosso sistema. Para referência, nossa Lua é 3,7 vezes menor que a Terra.

É a segunda vez que David Kipping, professor assistente de astronomia e chefe do Cool Worlds Laboratory da Universidade de Columbia, e sua equipe encontram um candidato para a lua exterior. Eles descobriram a primeira, uma lua do tamanho de Netuno orbitando um exoplaneta gigante chamado Kepler-1625b, em 2018

“Os astrônomos descobriram mais de 10.000 exoplanetas até agora, mas as exoluas apresentam um desafio muito maior”, disse Kipping em comunicado. “Eles são território desconhecido.”

Entender mais sobre as luas, como elas se formaram, se podem sustentar a vida e se desempenham um papel na habitabilidade potencial dos planetas, pode levar a uma maior compreensão de como os sistemas planetários se formam e evoluem.

Coisas difíceis de encontrar

Kipping e sua equipe ainda estão trabalhando para confirmar que o primeiro candidato que encontraram é de fato uma exolua, e esta última descoberta provavelmente enfrentará a mesma batalha difícil.

As luas são comuns em nosso sistema solar, que contém mais de 200 satélites naturais, mas a longa busca por luas interestelares tem sido em grande parte improdutiva. Os astrônomos determinaram com sucesso as posições de exoplanetas em torno de estrelas fora do nosso sistema solar, mas as exoluas são difíceis de localizar devido ao seu pequeno tamanho.

Mais de 4.000 exoplanetas confirmados foram descobertos em toda a galáxia, mas isso não significa que encontrá-los foi fácil. Muitos foram descobertos usando o método de trânsito, ou procurando mergulhos na luz das estrelas quando um planeta passa na frente de sua estrela. Luas menores que causam cada vez mais pequenas quedas na luz das estrelas são muito mais difíceis de detectar.

Para encontrar essa potencial segunda lua, Kipping e sua equipe usaram dados da missão Kepler Retired Planet Search da NASA para pesquisar alguns dos exoplanetas gigantes gasosos mais frios que o telescópio encontrou. Os pesquisadores usaram esses critérios em suas pesquisas porque em nosso sistema solar, os dois gigantes gasosos Júpiter e Saturno têm a maioria das luas orbitando ao seu redor.

Dos 70 planetas que estudaram, apenas um detectou um sinal de acompanhamento que parecia uma lua, com apenas 1% de chance de ser outra coisa.

“É um sinal intratável”, disse Kipping. “Nós jogamos a pia da cozinha nessa coisa, mas ela não vai embora.”

3 maneiras de formar a lua

O candidato recém-descoberto compartilha semelhanças com a primeira possível descoberta da lua externa. Ambos são provavelmente gasosos, o que explica seu enorme tamanho, e estão longe de suas estrelas hospedeiras.

Existem três teorias principais sobre como as luas se formaram. Uma é quando grandes objetos espaciais colidem e o material explosivo se transforma em uma lua. Outra é a captura, quando objetos são apanhados e colocados em órbita em torno de um grande planeta – como a lua de Netuno, Tritão, que se acredita ser um objeto capturado no Cinturão de Kuiper. A terceira é a formação de luas a partir do material, como o gás e a poeira que orbitam as estrelas, que criaram os planetas nos primeiros dias do sistema solar.

É possível que ambos os candidatos para a lua externa possam ter começado como planetas que foram eventualmente arrastados para a órbita de planetas maiores, como Kepler 1625b e Kepler 1708b.

Luas gigantes podem ser uma anomalia

Kipping acha improvável que todas as luas fora do nosso sistema solar sejam tão grandes quanto esses dois candidatos, o que pode torná-los estranhos, em vez de padrão. “As primeiras descobertas em qualquer pesquisa geralmente serão bastante excêntricas”, disse ele. “Coisas grandes são fáceis de detectar simplesmente com nossa sensibilidade limitada.”

Confirmar que os dois candidatos são luas externas exigirá acompanhamento do Telescópio Espacial Hubble e do Telescópio Espacial James Webb em 2023. Enquanto isso, Kipping e sua equipe continuam a reunir evidências para apoiar as luas externas.

O fato de cada planeta associado levar mais de um ano terrestre para completar uma órbita em torno de sua estrela retarda o processo de descoberta.

“A confirmação requer ver a lua repetida várias vezes”, disse Kipping. “A natureza de longo período dos planetas-alvo significa que temos apenas dois trânsitos disponíveis aqui, e isso não é suficiente para ver a série de trânsitos lunares necessários para reivindicar uma descoberta confirmada.”

Se confirmado, pode ser o início de uma nova aceitação de que as exoluas são tão comuns quanto os exoplanetas fora do nosso sistema solar.

O primeiro exoplaneta não foi descoberto até a década de 1990, e a maior parte dos exoplanetas conhecidos hoje não foram revelados até o lançamento do Kepler em 2009.

“Esses planetas são estranhos comparados ao nosso sistema interno”, disse Kipping. “Mas eles revolucionaram nossa compreensão de como os sistemas planetários se formam.”