T é um Parte da maior área de piscicultura descoberta até agora. Percorre mais de 240 km2 Do fundo do Mar de Weddell, na Antártida. Cada ninho é guardado por um peixe parecido com um peixe nevado, geralmente o pai. Ao todo, são cerca de 60 milhões de ninhos, abrigando mais de 100 bilhões de ovos. O local foi descoberto por Autun Purser do Helmholtz Center for Polar and Marine Research, em Bremerhaven, e foi relatado em biologia atual. Dr. Purser viu os primeiros ninhos de mergulho. Mais mergulhos revelaram mais. Então ele e seus colegas arrastaram as câmeras pelo local para descobrir sua extensão total. Uma das razões pelas quais os animais vivem em multidões como essa é para abafar os predadores. No entanto, isso pode sair pela culatra quando o predador é uma traineira moderna. Durante décadas, falou-se em tornar o Mar de Weddell uma área protegida. Dr. Purser veio com outra razão para fazê-lo.

