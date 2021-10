Estes são os melhores lugares para se aposentar nos EUA em 2021-2022

aposentado Eles focaram na Flórida mais do que em qualquer outro estado do país, de acordo com um novo estudo do US News & World Report.

Sunshine State ocupa sete dos dez primeiros na publicação Classificação dos melhores lugares para aposentadoria em 2021-2022.

Pelo segundo ano consecutivo, Sarasota ficou em primeiro lugar, mesmo com pontuações mais baixas em saúde, habitação e felicidade, de acordo com a classificação “Melhores lugares para se aposentar” do US News.

“Depois de mais de um ano em casa, muitas pessoas sonham em se aposentar em uma praia da Flórida”, disse Emily Brandon, editora sênior do US News for Retirement.

O relatório revelou que Sarasota, em particular, aumentou a atratividade, os impostos para aposentados e as pontuações do mercado de trabalho.

É seguido de perto por Nápoles na 2ª posição e Daytona Beach, que saltou 12 paradas para a 3ª posição. Daytona quebrou os três primeiros lugares da lista deste ano em parte devido à sua boa qualidade do ar e baixa taxa de criminalidade, ambas usadas para calcular as pontuações gerais de felicidade de uma área metropolitana, de acordo com o relatório.

Ao comparar as áreas de aposentadoria, Brandon observou que é importante procurar “moradia acessível, proximidade de serviços de saúde e uma economia forte, especialmente se você planeja trabalhar meio período”.

Pensilvânia e Michigan também lideraram o top 10 no ranking deste ano, com Lancaster em quinto e Ann Arbor em nono.

No entanto, as áreas metropolitanas da Pensilvânia foram responsáveis ​​por sete dos 25 melhores lugares para se aposentar, “em grande parte devido ao acesso a instalações de saúde de qualidade”, de acordo com o US News.

Para sua metodologia, o US News avaliou as 150 áreas metropolitanas mais populosas do país para ver como elas se alinham com as expectativas dos americanos para a aposentadoria, medindo fatores como acessibilidade de moradia, saúde e felicidade geral.

A fim de determinar o que é mais importante para os aposentados, o US News pesquisou indivíduos nos Estados Unidos com idade entre 45 e 59 anos e aqueles com 60 anos ou mais.