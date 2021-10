As ações da Tesla estão rastejando em direção a um recorde. As estimativas de ganhos também aumentam.

tamanho da fonte





Tesla



Lucro do terceiro trimestre Chegando Os investidores esperam Explosão O número quando a ação foi licitada foi quase – o máximo de todos os tempos. Os analistas também estão otimistas com relação ao trimestre, mas estão aumentando seus números muito lentamente, antes do lançamento de quarta-feira.

Os investidores precisam estar cientes da incompatibilidade entre as previsões e as estimativas dos analistas para julgar a qualidade de qualquer lucro da Tesla (cotação da bolsa: TSLA) para “superar” ou “errar”.

Afinal, as ações da Tesla subiram cerca de 12% desde que a empresa de carros elétricos anunciou no início deste mês que estava entregando 241.000 veículos no terceiro trimestre. Isso foi um aumento de cerca de 20% nas vendas de unidades a partir do segundo trimestre e de 10.000 a 15.000 veículos a mais do que os analistas esperavam.

As entregas fortes ajudaram os estoques. As ações fecharam a US $ 870,11 na segunda-feira, registrando ganhos pelo sexto dia consecutivo. Isso coloca as ações a cerca de 3% de seu máximo histórico de US $ 900,40, que caiu em janeiro.

As entregas fortes também fazem com que os analistas mudem os números. Analista do Citigroup Itai Michaeli Na terça-feira, ele aumentou sua estimativa antes do relatório trimestral da Tesla. Seus ganhos no terceiro trimestre agora são estimados em US $ 1,89 por ação, ante US $ 1,66. Para 2021, Michaeli espera que a Tesla ganhe $ 6,35 por ação, acima da estimativa anterior de $ 5,77.

Ele aumentou seu número no terceiro trimestre em 23 centavos. No geral, os analistas aumentaram as estimativas de lucro do terceiro trimestre em cerca de 20 centavos para cerca de US $ 1,67 por ação desde que os números de entrega da Tesla foram divulgados.

Apesar do aumento acima da média, Michaeli não é um touro da Tesla. Ele classificou as ações para venda e tem um preço-alvo de $ 209 por ação.

Olhando para 2022, Michaeli espera que a Tesla ganhe $ 7,34 por ação, acima de sua estimativa anterior de $ 6,98. Seus pares esperam US $ 7,44 em ganhos por ação em 2022, acima dos US $ 7,19 do mês anterior.

As estimativas para o próximo ano aumentaram cerca de 3% em relação ao mês passado. Isso é pequeno devido à melhora nas entregas, mas os números dos analistas tendem a subir ou cair, mais lentamente do que os investidores respondem às notícias. Isso é lógico. Existem aproximadamente 50 analistas cobrindo as ações da Tesla. Todos eles têm suas próprias maneiras de gerenciar notas.

O preço-alvo médio do analista também está se movendo lentamente. Ele passou de cerca de US $ 666 para US $ 669 por ação desde que os resultados da entrega foram anunciados. Este é um aumento de 0,5%.

A estimativa máxima dos analistas para o terceiro trimestre é de cerca de US $ 2 por ação. Este é um número que os investidores podem considerar para julgar se as ações da Tesla continuarão subindo.

As ações subiram cerca de 35% nos últimos três meses. o



Standard & Poor’s 500

E



Dow Jones Industrial Average

Eles aumentaram 4% e 5%, respectivamente, no mesmo período.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com