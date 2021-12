Estas crianças portuguesas estão a ser processadas em 33 países europeus por as obrigar a reduzir as emissões

Lisboa, Portugal – Sofia e André Oliveira, irmãos e adolescentes entusiastas do clima, não esperavam muito da Conferência do Clima das Nações Unidas em Glasgow.

“A maioria dos políticos diz que essas declarações vão reduzir as emissões em 60% até 2030”, disse Andre, de 13 anos. “Queremos acreditar. Mas, por causa de sua história, sabemos que são realmente inacreditáveis.”

“É por isso que tivemos de processá-los”, disse Sofia, de 16 anos, “para que lhes déssemos outra chance de fazer a coisa certa”.

Os irmãos Olivera, juntamente com outros quatro jovens portugueses, processaram os governos de 33 dos países mais poluentes da Europa, incluindo o seu, para reduzir drasticamente a produção de emissões que fazem o planeta aquecer. Eles argumentam que as mudanças climáticas estão colocando em risco sua saúde e futuro e violando seus direitos humanos. Portugal enfrenta Aumento do nível do mar, seca crônica e ondas de calor.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em Estrasburgo, França, decidiu rapidamente a favor do caso, que deverá ser ouvido em 2020. A decisão do tribunal será juridicamente vinculativa; Jerry Liston, oficial jurídico da Global Legal Action Network, que representa a Irlanda e a organização sem fins lucrativos juvenil sediada no Reino Unido, afirma que, se os jovens portugueses vencerem, a decisão poderá ser aplicada nos tribunais nacionais em toda a Europa.

“Eles foram motivados a agir com base na ansiedade que estavam sentindo por causa do que testemunharam ao seu redor”, diz ele.

As crianças, principalmente Greta Dunberg, desempenharam um papel fundamental na mudança climática. Incluindo muitos jovens ativistas Nos Estados Unidos. E Peru, Também entraram com ações judiciais contra as políticas ambientais e climáticas de seus países de origem.

Os adultos “nos consideram sérios ou engraçados”, diz Sofia.

“Um caso em questão”, acrescenta Andre, “não é uma piada.”

Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Um bombeiro combate um incêndio no distrito de Lira, no centro de Portugal. A floresta pegou fogo durante a onda de calor de 2017.

A onda de calor de 2017 transformou os irmãos Olivera em entusiastas

Sofia e André se preocuparam pela primeira vez com as mudanças climáticas no verão de 2017, quando tinham 12 e 9 anos. Uma forte onda de calor atingiu Portugal. Sofia diz que sua cidade natal, Lisboa, parecia uma estufa.

“Eu estava brincando com meu irmão no jardim e jogando basquete com ele”, lembrou. “Andre se sentia tão cansado. Ele não conseguia respirar, eu digo, ‘Andre, você está bem?’

Ele teve um ataque de asma, que é um entre muitos no verão, e ele o descreve como um calor “sufocante”. Os médicos dizem A mudança climática está aumentando os níveis de pólen, fungos e outros alérgenos que desencadeiam ataques de asma.

“Achei que estava afetando minha vida pessoal”, diz Andre.

Ele disse à irmã que sentia que sua asma estava piorando por causa da alta temperatura. “Cada verão parece mais quente do que costumava ser”, diz ele.

Os irmãos aprenderam sobre alterações climáticas e biologia na escola com os pais, Nuno Oliveira e Susanna Santos. Agora acreditam que afecta as suas vidas, diz Nuno Oliveira, e queriam fazer algo – imediatamente.

“Eles não estão apenas dizendo ‘o que podemos fazer’, mas ‘o que você pode fazer? Você está fazendo algo para consertar, não está?”, Diz ele.

Eles se juntaram a outras crianças no país

Oliveira e Santos pediram a um ativista ambientalista voluntário da GLAN para conversar com seus filhos. Eles foram apresentados por um amigo a quatro jovens portugueses que viviam no centro de Portugal perto da floresta de Lyria que pegou fogo durante a onda de calor de 2017.

Um desses jovens, Katrina Motta, agora com 21 anos, lembra de ter visto o céu e apenas visto fumaça. O incêndio matou 66 pessoas.

“Naquela época, eu sentia que podia ver minha vida inteira e minha vida futura”, diz ele. “Eu estou assustado.”

Os jovens queriam fazer algo grande. Eles não tinham ideia do que deveria ser.

“Vamos a demonstrações e comícios, publicamos produtos online e tentamos criar consciência para outras pessoas”, diz Andre. “Não parece ser o suficiente.”

Mas quando os advogados da GLAN recomendaram que os governos processassem o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ele hesitou. Ele não tinha ideia do que era um caso, era apenas “algo que os adultos faziam uns aos outros”.

“No começo eu achei um pouco sério, para ser honesto”, diz ele. “Mas eu fiz algumas pesquisas e decidi, sim, é uma forma de fazê-los ouvir.”

Liston, um oficial jurídico da GLAN, começou falando sobre por que essa estratégia legal em particular está de acordo com as preocupações dos jovens.

Começamos explicando quais são seus direitos humanos sob a Convenção Europeia de Direitos Humanos e por que os governos não tomam as medidas necessárias para reduzir suas emissões na medida necessária para a ciência. Ele diz. “Fazia sentido para eles.”

Claire Harbage / NPR Vista de uma praia rochosa em Benici, Portugal, onde os pescadores pescam com outros peixes. As alterações climáticas já estão a afetar a vida marinha, incluindo o peixe mais querido de Portugal – o arenque.

Um grupo de seis jovens arrecadou fundos para financiar o caso. GLAN o montou e arquivou no tribunal de Estrasburgo Fórum europeu.

“A mudança climática está tendo um impacto atual nas vidas e na saúde dos candidatos”. O caso diz. “Essa interrupção se intensificará gradualmente ao longo de suas vidas.”

Em Portugal, existe um apoio generalizado à ação sobre as alterações climáticas

Depois que o seu caso foi arquivado em setembro de 2020, os jovens portugueses receberam mais atenção. O presidente português encontrou-se com eles e discutiu as suas preocupações. Angelina Jolie contatou GLAN e pediu que Sofia contribuísse Livro sobre os direitos da criança. Uma equipe austríaca de documentários trabalhando com a Netflix foi contatada sobre a realização de um filme.

“A atenção da mídia às vezes é alta porque temos que fazer mais na escola e no trabalho”, diz Motta. “Nós realmente queremos ter sucesso, então tentamos fazer o que podemos. Este é o nosso futuro.”

Existe um amplo apoio público em Portugal para a ação sobre as alterações climáticas. O governo concordou Uma estratégia adaptada aos efeitos do aquecimento global Bem como um projeto Lute. No mês passado, o país aderiu à ONU Gestão de risco para emergências climáticas.

Claire Harbage / NPR Pescadores trazem seus peixes para Benici, Portugal.

Aisal Rodriguez, peixeiro do porto de Benise, a norte de Lisboa, apoia o caso das crianças porque questiona se as políticas governamentais serão implementadas rapidamente para ajudar a indústria pesqueira. A mudança climática já está afetando a vida marinha. Incluindo a pesca mais amada de Portugal, Central

“Os pescadores me dizem que, à medida que o oceano esquenta, eles pescam menos e sua captura é menor do que antes”, diz Rodriguez. “É difícil lutar contra empresas e lobbies para fazer a diferença, mas eles vão se concentrar nas crianças.”

Ouvindo por perto está Manon Museux, um técnico francês que trabalha no controle de qualidade no porto de Beni.

Claire Harbage / NPR “É difícil lutar contra empresas e lobbies para fazer a diferença, mas eles vão se concentrar nas crianças”, diz Izal Rodriguez, um peixeiro em Benici, Portugal.

Claire Harbage / NPR Manon Museux, 22, trabalha como formador no controlo de qualidade dos peixes que chegam ao porto de Benich, Portugal.

“Às vezes é um pouco difícil para nós explicar aos idosos a urgência das mudanças climáticas”, diz ele. “É bom quando está disponível.”

Mesmo se as crianças forem bem-sucedidas em seu caso, a mudança levará muito tempo

João Joanaz de Melo, professor de engenharia ambiental na Universidade NOVA de Lisboa, há anos defende políticas mais verdes, incluindo menos confiança nos automóveis e a restauração de florestas com árvores nativas.

“A mudança levará décadas”, diz ele. “Por exemplo, pode levar 200 anos para ver as florestas mediterrâneas totalmente desenvolvidas nas planícies após um incêndio.”

Ele espera que os jovens portugueses ganhem a sua causa, mas isso não é suficiente para as mudanças dramáticas de política necessárias para evitar uma emergência climática.

“Há o risco de ser um sucesso da pirataria porque décadas de trabalho árduo têm que vir e não há como os tribunais fazerem cumprir isso”, diz ele. “A única maneira de conseguir isso é por meio da vontade do povo. As pessoas devem gostar disso.”

Sofia Oliveira diz que ela e seus colegas ativistas querem acreditar que a opção já existe.

Claire Harbage / NPR As árvores do Parque da Baz dão forma à estátua do Cristo Ray em Lisboa.

“Acho que a maioria das pessoas vê que a mudança climática não é uma piada e que não temos muito tempo”, diz ele. “‘Estamos aqui para lembrá-los de que podem fazer algo a respeito.”

Filippa Soros contribuiu para esta história em Portugal.

Copyright 2021 NPR. Para ver mais, visite https://www.npr.org.