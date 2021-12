Liga Portuguesa de Futebol anuncia restrições no meio da revolta do COVID-19

A Primeira Liga de Portugal anuncia novas restrições COVID-19 em meio a um surto de vírus em alguns de seus clubes, A Associated Press relatou.

Dirigentes da Liga, a melhor associação profissional de futebol de Portugal, se reuniram com autoridades de saúde enquanto as infecções por vírus corona aumentavam no país para decidir sobre novas medidas.

Os torcedores que comparecerem aos jogos da liga devem apresentar prova de um teste negativo para Kovit-19 ou um retorno do Kovit-19, de acordo com a AP. A capacidade máxima para a reunião será limitada a 5.000.

Enquanto isso, a AP informou que os jogadores da Primara Liga serão submetidos a um teste COVID-19 48 horas antes do torneio e usarão máscaras enquanto estiverem no banco.

A AP disse que aconteceu na manhã de quarta-feira, depois que autoridades de saúde ordenaram o isolamento de membros do clube Tondola, da liga. Com isso, o jogo do próprio clube contra o Moriranz foi adiado para janeiro.

De acordo com a AP, outro clube, o Belenenses, confirmou que 19 dos seus sócios tiveram resultados positivos para a variante Omigron.

A Wire Service notou que Sebastian Coates, o defensor do Sporting CB Club, testou positivo para o vírus. euNão se sabe ainda quantos outros jogadores ficaram feridos quando os meios de comunicação portugueses noticiaram o seu caso.