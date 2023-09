Esta cidade do sul é o melhor lugar para começar seu próprio negócio

Sede de grandes empresas como Coca-Cola e Delta Air Lines, é também o melhor lugar para começar seu próprio negócio, de acordo com Novos dados do LinkedIn.

Atlanta é reconhecida como a área metropolitana número 1 nos Estados Unidos com o crescimento mais rápido ano após ano, de 92%, no número de pessoas que iniciam suas próprias empresas, de acordo com o site de busca de empregos.

A área metropolitana de Atlanta está crescendo a um “ritmo surpreendente” graças a uma forte recuperação do emprego desde a pandemia. Relatórios da Fox 5 Atlanta. Também foi reconhecido como o melhor lugar para jovens profissionais iniciarem suas carreiras, de acordo com um relatório da Wallethub, com base em métricas como disponibilidade de emprego, salário inicial médio, taxa de desemprego, renda média anual e acessibilidade de moradia e domicílio. Simpatia.

Também no Sul, o número 2 de Austin viu um boom de empreendedorismo durante a pandemia, à medida que as pessoas fugiam de cidades caras como São Francisco e Nova York, devido ao clima quente da cidade, ao menor custo de vida e à falta de imposto de renda estadual. No ano passado, houve um aumento de 84% no número de moradores que se tornaram fundadores.

Seattle completa os três primeiros, com um crescimento de 75% ano após ano em sua comunidade de fundadores. Cidade Enorme cenário tecnológico Pode ser um terreno fértil para empreendedores lançarem suas startups.

Aqui estão as 10 principais áreas metropolitanas que apresentam o crescimento mais rápido no número de pessoas iniciando seus próprios negócios, de acordo com o LinkedIn:

Atlanta Austin, Texas Seattle São Francisco Chicago Boston Miami-Fort Lauderdale Cidade de Nova York Los Angeles Denver

Tanto Atlanta quanto Austin estão vendo muita imigração, diz George Anders, editor sênior geral do LinkedIn, “à medida que pessoas em todos os tipos de profissões decidem que estes são destinos de primeira linha em termos de sucesso em suas carreiras, famílias, e perspectivas de vida profissional.” “

Alguns recém-chegados podem tornar-se eles próprios empresários, enquanto os residentes existentes também podem ver as novas pessoas como potenciais clientes. “Eles ainda não têm restaurantes ou lojas favoritos, então estão mais dispostos a experimentar seus restaurantes ou lojas”, diz Anders.

“Eles também precisam de ajuda para comprar casas, escolher escolas, encontrar empreiteiros e muito mais”, acrescenta. “Isso se traduz em uma base de clientes muito promissora que novos empreendedores podem aproveitar.”

Em outras partes do país, o único representante do Vale do Silício – São Francisco – aparece em quarto lugar.

“Embora a área da baía de São Francisco continue a ser um dos principais locais do mundo para startups de tecnologia, é possível ou mesmo provável que as pequenas empresas não abram na Main Street a um ritmo líder nacional”, afirma Anders.

Outras cidades caras, como Nova York e Los Angeles, completam o top 10, mas são superadas em número por áreas com custo de vida mais baixo, como Chicago e Miami.

Nos Estados Unidos, quase 1 em cada 5 adultos está em processo de iniciar um negócio ou o fez nos últimos 3 anos e meio, de acordo com o Global Entrepreneurship Monitor e O Washington Post relatou.

O empreendedorismo está nos seus níveis mais elevados desde o início do inquérito, em 1999, e surge na sequência das primeiras expectativas de que a perda de empregos devido ao coronavírus poderá levar mais pessoas a tornarem-se autossuficientes.

Vários anos depois, “estamos vendo uma tendência ascendente no empreendedorismo que continuou durante a pandemia, e isso é realmente um grande sinal”, disse Donna Kelly, professora do Babson College e principal autora do relatório. Ele disse ao Washington Post. “Isso significa que as empresas proporcionam inovação, criam empregos e contribuem para a competitividade dos EUA.”

