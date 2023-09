Mercado de ações hoje: atualizações ao vivo

uma hora atrás

Espera-se que os lucros das empresas do S&P 500 caiam 0,2% e diminuam pelo quarto trimestre consecutivo, mas as perspectivas estão melhorando, de acordo com o analista sênior de lucros da FactSet, John Butters.

A queda de 0,2% para todo o índice é melhor do que a queda de 0,4% esperada em 30 de junho e provaria ser a menor queda dos quatro trimestres. Enquanto isso, a FactSet disse que o declínio de 0,2% nas estimativas de lucros de ações individuais no terceiro trimestre desde o final do segundo trimestre está bem abaixo do declínio médio de cinco anos de -3,6% e da média de 10 anos de -3,4%.

Espera-se que oito dos 11 principais sectores do S&P 500 registem lucros mais elevados no terceiro trimestre, ano após ano, liderados pelos serviços de telecomunicações e pelas empresas de consumo discricionário. Espera-se que três deles registem uma queda nos lucros, liderada pela energia e pelos materiais.

Espera-se que os lucros continuem melhorando, com os lucros do quarto trimestre do S&P 500 expandindo 8,2% em relação ao ano anterior e 12,2% em todo o ano de 2024, acima dos apenas 1,1% no calendário de 2023, disse Butters na sexta-feira.

-Scott Schnepper