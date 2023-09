Números da Powerball para sábado, 23 de setembro de 2023: jackpot de US$ 750 milhões

Jackpots Powerball e Mega Millions: O que saber se você ganhar Veja o que você deve saber se ganhar o jackpot da Powerball ou Mega Millions. Apenas perguntas frequentes, EUA hoje

Os números vencedores da Powerball estão no sorteio de sábado, 23 de setembro, com um jackpot de US$ 750 milhões (US$ 350,6 milhões em valor em dinheiro). É o sétimo maior jackpot da história da Powerball. De acordo com o site da Powerball.

Números vencedores da Powerball

Os números vencedores do sorteio de sábado, 23 de setembro, são: 1, 12, 20, 33 E 66. Foi Powerball 21. Foi um multiplicador Power Play 2x.

Alguém ganhou o jackpot da Powerball?

Volte para ver se alguém ganhou o jackpot da Powerball.

Quando é o próximo sorteio da Powerball?

O próximo sorteio da Powerball será na segunda-feira, 25 de setembro. Os sorteios são realizados às 22h59 todas as segundas, quartas e sábados.

Por quanto tempo você pode comprar um ingresso da Powerball?

Em Michigan, a venda de ingressos está disponível nas lojas e online até as 21h45 da noite do sorteio.

Powerball custa $ 2 para jogar. Por um dólar extra por jogada, o recurso Power Play pode multiplicar os jackpots sem jackpot por duas, três, quatro, cinco ou 10 vezes.

mais: Os maiores bilhetes premiados da Loteria de Michigan foram vendidos em agosto

Quais são os jackpots da Powerball?

O guia completo para ganhos é:

Combine 5 Bolas Brancas + Arsenal: Jackpot

Combine 5 bolas brancas: US$ 1 milhão

Combinando 4 bolas brancas + Arsenal: US$ 50.000

Combine 4 bolas brancas: $ 100

Combine 3 bolas brancas + powerball: $ 100

Combine 3 bolas brancas: $ 7

Combine 2 bolas brancas + Arsenal: $ 7

Partida 1: Bola Branca + Arsenal: $4

Jogo do Arsenal: $ 4

Combinando 5 bolas brancas com um Power Play: US$ 2 milhões

Combinando 4 bolas brancas + Powerball com Power Play: US$ 200.000

Combinando 4 bolas brancas com power play: $ 400

Combine 3 bolas brancas + Powerball com Power Play: $ 400

Combine 3 bolas brancas com Power Play: $ 28

Combine 2 bolas brancas + Powerball com Power Play: $ 28

Partida 1: Bola Branca + Arsenal com Power Play: $16

Partida Powerball com Power Play: $ 16

Quais são as chances de ganhar o jackpot da Powerball?

As chances de ganhar o jackpot da Powerball são de 1 em 292,2 milhões.

Como encontro os números vencedores na Powerball?

Os sorteios da Powerball são transmitidos ao vivo todas as segundas, quartas e sábados às 22h59, no estúdio de sorteio da Florida Lottery em Tallahassee. Os sorteios também são transmitidos ao vivo em Powerball.com. Os números vencedores da Powerball são publicados Loteria de Michigan Sites.