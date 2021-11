Solid State Drive de 1 TB é a maneira mais barata de atualizar o PS5 • Eurogamer.net

No início deste ano, Sony habilidade de desbloqueio Os usuários devem instalar um SSD de reposição em seus consoles PS5, o que abre a porta para opções excelentes e acessíveis. Recentemente cobrimos ADATA E WD Opções e hoje temos outro grande negócio, desta vez em um SSD crucial.

Graças a alguns excelentes descontos da Black Friday, o Crucial P5 Plus de 1 TB agora pode ser comprado na Amazon Por apenas £ 107,99, baixou de £ 157. Isso o torna o SSD PCIe 4.0 de segunda geração mais barato que encontramos até agora e uma das maneiras mais acessíveis de atualizar o armazenamento em seu PS5.

A Crucial P5 Plus também não é uma unidade econômica – com 6600 MB / s, é fácil cumprir a recomendação de 5500 MB / s da Sony para o PlayStation 5 e bate até mesmo as unidades PCIe 4.0 mais rápidas de primeira geração lançadas em 2019 e apenas velocidades suportadas de até cerca de 5000 MB / seg.

No entanto, há uma limitação para este SSD. Um dissipador de calor não está incluído como parte do pacote e a Sony recomenda um dissipador de calor para uso no PS5. Nós rodamos o drive PCIe 4.0 do PS5 sem um dissipador de calor sem nenhum problema aparente, mas provavelmente é melhor optar por um dissipador de calor de terceiros por cerca de £ 10. Isso é incrível Modelo eluteng É uma das nossas opções favoritas porque é fácil de instalar, compatível com PS5 e também uma das opções mais baratas da Amazon.

Claro, o PS5 não é a única coisa que pode se beneficiar de um SSD rápido. Se você tem um computador desktop com placa-mãe e CPU que suporta o padrão PCIe 4.0, você pode ver grandes melhorias de desempenho instalando o Crucial P5 Plus em seu sistema. Com seu preço atual, não é muito mais caro do que a maioria das unidades PCIe Gen 3, ao mesmo tempo que é significativamente mais rápido. Você pode esperar tempos de carregamento mais curtos agora e o potencial para diferenças mais dramáticas no futuro, conforme a tecnologia DirectStorage da Microsoft chega aos sistemas Windows 10 e Windows 11 nos próximos meses.

Se você quiser verificar mais opções de SSD para o seu PS5, vá para 2021 PS5 SSD Roundup. Confira também o nosso melhor Ofertas da Black Friday em SSDs e discos rígidos para 2021. Por fim, não se esqueça de nos seguir Tweet incorporar Para obter notificações instantâneas de todas as melhores ofertas e descontos.