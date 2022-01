Ernst: O governo Biden tem uma “doutrina de apaziguamento” em relação à Rússia

O senador Joni Earnest, R-Iowa, pediu no domingo uma forte resposta do governo Biden, à medida que as tensões persistem com uma possível invasão russa da Ucrânia.

“Nós simplesmente precisamos dizer a Putin que os Estados Unidos estão com nossos amigos ucranianos”, disse Earnest à âncora do programa “This Week”, da ABC, Martha Raditz.

“Qual é a probabilidade de uma invasão russa neste momento e por que os americanos deveriam se preocupar com isso?” perguntou Raditz.

“Bem, precisamos ser tão fortes quanto os Estados Unidos”, disse o senador republicano júnior de Iowa, membro do Comitê de Serviços Armados do Senado. “O que estamos vendo com a Rússia acumulando tropas e equipamentos na fronteira ucraniana indica algum tipo de ação. O que vai acontecer ainda não está claro”, acrescentou.

O confronto armado na fronteira russo-ucraniana, que começou no final do ano passado, foi o centro das atenções de líderes estrangeiros.

A Rússia acumulou até 100.000 soldados na fronteira, levando a comunidade internacional a debater se uma invasão era iminente, principalmente devido à invasão anterior e anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.

Questionado sobre o que Putin faria a seguir no caso de “sanções” serem “impostas” e se uma resposta militar da OTAN deveria estar “na mesa”, Earnst enfatizou a importância da prevenção.

“Queremos garantir que não haja invasão”, disse ela. “E é por isso que acho que a diplomacia é tão importante neste momento. Mas também mostra uma forte determinação dos Estados Unidos. Até agora, com este governo, vimos a doutrina do apaziguamento. E isso certamente não impedirá o presidente Putin e a Rússia de invadir a Ucrânia.”

“Vários desses assuntos vêm sendo discutidos há meses”, acrescentou Earnest. “Esta administração está operando apenas com base em sugestões do Congresso”.

Ela observou que havia apoio bipartidário no Congresso para uma forte ação contra Putin, referindo-se à entrevista anterior de Raditz com o senador Chris Coons, D.D.

Então Raditz perguntou: “Quero voltar à minha primeira pergunta, pode ser óbvia para alguns, mas eu diria: Por que – por que isso é importante para seus eleitores, para os americanos?”

“Bem, número um”, respondeu Ernst, “precisamos lutar pela democracia. E ele entendeu que o objetivo de Putin era manter um pouco do que ele tinha durante a era soviética, esse poder e controle, para estender sua influência por toda a Europa.” “Sabemos que, se ele puder ir para a Ucrânia, e houver pouco ou nenhum impedimento dos Estados Unidos ou da Otan, isso permitirá que ele vá para outros países da Europa Oriental.”

Mais tarde, ela acrescentou: “E sabemos que quando – quando a União Soviética se expandir – como ela quer ver – será, você sabe, uma nova forma da União Soviética, enquanto se expandir, a democracia encolherá”, observando que “quando a democracia é estável, significa que nossos soldados, nossos cidadãos, estão mais seguros.”

Na semana passada, o Senado não conseguiu atingir o limite de 60 votos necessário para aprovar a Lei dos Direitos de Voto dos Democratas, que criaria leis nacionais que tornariam o dia da eleição um feriado nacional e permitiriam o voto ausente sem justificativa. Cinquenta democratas votaram a favor do projeto e 50 republicanos votaram contra, incluindo Ernst.

Após a votação fracassada, Raditz relatou do Texas, cobrindo a preparação para as primárias e como as novas leis de votação afetam o sistema eleitoral. Uma nova lei estadual do Senado já teve impacto sobre os eleitores, com centenas de pedidos de cédula sendo negados, de acordo com um funcionário eleitoral local.

Explicando sua oposição ao projeto de lei de direitos de voto dos democratas, Earnest insistiu que a legislação federal era desnecessária.

“Bem, cada estado fará seus próprios sistemas de votação. Esse é o direito do estado. Não devemos tornar nosso sistema eleitoral federal, como os democratas tentaram”, disse ela.

Iowa é um dos 19 estados identificados pelo apartidário Brennan Center como tendo uma nova lei de votação restritiva. A nova lei reduz o período de votação antecipada de 29 para 20 dias e fecha as assembleias de voto uma hora antes do dia das eleições.

Como essas mudanças tornam o voto mais seguro? perguntou Raditz.

Embora a votação antecipada em Iowa tenha sido interrompida, ainda é mais longa do que a votação em Nova York, que dura apenas de 18 a 26 de junho para as primárias do estado.

“Mas por que encurtar o que você já tem?” pressão Raddatz.

“Porque quando você faz isso, você está administrando assembleias de voto”, explicou Ernst. “E em comunidades rurais como a minha, onde isso realmente faz sentido, os governos locais simplesmente não podem entrar lá e continuar operando como fariam durante uma temporada eleitoral menor”.

Earnest continuou argumentando que a participação dos eleitores de fato aumentou com as novas leis de votação, apesar das advertências de que tais disposições restringem o acesso ao voto.

“Eu também diria que, como implementamos várias leis de votação nos últimos anos – o título de eleitor é uma delas – vimos um aumento na participação dos eleitores, mesmo nos anos pós-eleitorais”, disse Ernst. disse. “Então, acho que é uma suposição equivocada que os democratas estão promovendo lá que isso restringe o acesso. Porque, em Iowa, só vimos eleitores sair em maior número para suas eleições muito seguras.”