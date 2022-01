Notícias Covid: Fauci, com cautela, diz que onda dos EUA parece estar indo na ‘direção certa’

foto Dr. Anthony Fauci disse que há sinais de que os Estados Unidos ultrapassaram o pico de novos casos de variantes omícrons. crédito… Foto da piscina de Greg Nash

Dr. António S. Fauci, parecia cautelosamente otimista no domingo que Omicron .wave O pico foi nacional nos Estados Unidos E que os casos de coronavírus podem cair para níveis gerenciáveis ​​nos próximos meses.

“O que esperamos é que, à medida que as próximas semanas cheguem a um mês ou mais”, disse Fauci, principal consultor médico do presidente Biden para o Covid-19, durante uma aparição no programa “This Week” da ABC, “eu vou vejo em todo o país.” Que o nível de infecção chegou abaixo do que chamo de área de controle.”

Isso não significa eliminar o vírus, disse o Dr. Fauci. A infecção persistirá. “Eles estão lá, mas não são perturbadores para a sociedade”, disse ele. “Este é o melhor cenário.”

Semelhante ao rápido aumento e depois declínio nos casos de Omicron na África do Sul e na Grã-Bretanha, novos casos nos Estados Unidos estão diminuindo no nordeste e no centro-oeste superior. “Ainda há alguns estados nos estados do sul e estados do oeste que continuam subindo, mas se o padrão seguir a tendência que estamos vendo em outros lugares como o Nordeste, acho que você começará a ver uma mudança em todo o país”, disse o Dr. Fauci.

Até sábado, uma média de mais de 705.700 novos casos foram identificados a cada dia, um aumento de 8% nas últimas duas semanas, De acordo com o banco de dados do New York Times. O número médio de internações em todo o país é de 159.500 por dia, um recorde e um aumento de quase 25%. A taxa média de novas mortes é agora de 2.152 por dia, um aumento de 41%.

“Pode haver mais dor e sofrimento com hospitalizações nas áreas do país que não são totalmente vacinadas ou não são reforçadas”, disse o Dr. Fauci. Hospitais em várias partes do país estão sobrecarregadostentando acompanhar os múltiplos aumentos acentuados e a escassez de pessoal, inclusive no Mississippi, onde Quase todos os hospitais de cuidados intensivos do estado foram sobrecarregados.

casos

hospitalização

casos de morte 300% Do auge do inverno passado Sobre estes dados Fontes: órgãos estaduais e municipais de saúde (casos, óbitos); Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (Hospitalização).

Ele aconselhou que ficar preparado para a possibilidade do que chamou de “pior cenário” seria sábio. “Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas devemos estar preparados”, disse ele, descrevendo esta situação como “novamente temos outra variante com propriedades potencialmente problemáticas, como um alto grau de transmissibilidade ou grau de virulência”.

Mas, no geral, ele disse: “As coisas parecem boas. Não queremos ser excessivamente confiantes, mas eles parecem estar indo na direção certa agora”.

Questionado sobre o possível quarto tiro dos americanos, Fauci disse que era muito cedo para saber a durabilidade da proteção da primeira rodada de reforços. Na sexta-feira, dados divulgados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostraram que Pfizer-BioNTech e Moderna são reforços de vacinas. Eles estavam mantendo americanos infectados que haviam retirado as três doses dos hospitais.

Os Estados Unidos, com apenas 63% de toda a sua população alimentarfica atrás de outros países desenvolvidos e tem uma grande, às vezes franca, população resistente a vacinas.

No domingo, milhares de manifestantes protestaram contra os mandatos de vacinas no Lincoln Memorial em Washington, D.C., em uma manifestação organizada por um grupo chamado Defeating the Mandate: An American Homecoming. A manifestação atraiu conservadores e grupos marginais em todo o espectro político, incluindo uma ampla gama de teóricos da conspiração.

Alguns manifestantes usaram fotos do Holocausto. Entre os palestrantes estava JB Sears, um teórico da conspiração conservador e comediante do YouTube. Robert Mallon, pesquisador de doenças infecciosas e cético de vacinas; e Robert Kennedy Jr., um proeminente descendente político e ativista antivacina.