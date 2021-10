Erdogan diz que a Turquia está pronta para expulsar 10 embaixadores ocidentais

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 20 de outubro de 2021.

Kavala está na prisão desde o final de 2017

Ele nega as acusações de um papel na tentativa de golpe e nos protestos em massa fracassados

Grupos de direitos humanos afirmam que o caso é um símbolo da repressão turca

ISTAMBUL (Reuters) – O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse no sábado que ordenou ao Ministério das Relações Exteriores que declarasse 10 embaixadores de países ocidentais como persona non grata por pedir a libertação do filantropo Osman Kavala.

Kavala está na prisão há quatro anos, acusado de financiar protestos em todo o país em 2013 e de participar de uma tentativa fracassada de golpe em 2016. Ele nega as acusações.

Em uma declaração conjunta emitida em 18 de outubro, os embaixadores do Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia, Finlândia, Nova Zelândia e Estados Unidos pediram uma resolução justa e rápida do caso Kavala, e pelo “Caso Kavala.” Liberação urgente. ”Eles foram convocados pelo Departamento de Estado, que classificou a declaração de irresponsável.

Erdogan disse em um discurso, usando um termo que significa que um diplomata não é mais bem-vindo no país.

“Eles conhecerão e compreenderão a Turquia. No dia em que não conhecerem e compreenderem a Turquia, eles partirão”, disse ele, recebendo aplausos da multidão na cidade de Eskisehir, no noroeste do país.

As embaixadas dos Estados Unidos, Alemanha e França, a Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega disse que sua embaixada em Ancara não havia recebido informações das autoridades turcas sobre o assunto até o momento.

“Nosso embaixador não fez nada para justificar a expulsão”, disse o chefe de comunicações do ministério, Trud Macedi, à Reuters em um comunicado por e-mail, acrescentando que a Turquia está bem ciente da opinião da Noruega sobre o assunto.

“Continuaremos a pedir à Turquia que cumpra os padrões democráticos e o estado de direito com os quais o país se compromete ao abrigo da Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, disse Macedi.

Kavala foi absolvido no ano passado das acusações relacionadas aos protestos de 2013, mas a sentença foi anulada este ano e estava ligada a acusações em outro caso relacionado à tentativa de golpe. Consulte Mais informação

Grupos de direitos humanos dizem que seu caso é emblemático da repressão à dissidência sob Erdogan.

‘Não faz sentido’ comparecer ao julgamento

Kavala Ele disse na sexta-feira Que seria “sem sentido” para ele comparecer ao julgamento porque uma audiência justa era impossível, dados os comentários recentes de Erdogan.

Erdogan foi citado como tendo dito na quinta-feira que os embaixadores em questão não libertariam “bandidos, assassinos e terroristas” em seus países.

“Uma vez que não há possibilidade de um julgamento justo nessas circunstâncias, acredito que participar das audiências e apresentar minha defesa não fará sentido de agora em diante”, disse Kavala em um comunicado por escrito.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pediu a libertação imediata de Kavala no final de 2019, dizendo que não havia dúvidas razoáveis ​​de que ele havia cometido um crime e concluindo que sua prisão tinha como objetivo silenciá-lo. Consulte Mais informação

Ele emitiu uma decisão semelhante este ano no caso de Selahattin Demirtas, o ex-chefe do Partido Democrático do Povo Curdo (HDP), que está detido há quase cinco anos.

O Conselho da Europa, que supervisiona a implementação das decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, disse que iniciaria um processo de infração contra a Turquia se Kavala não fosse libertada.

A próxima audiência no caso contra Kavala e outros está marcada para 26 de novembro.

Reportagem adicional de Nora Polly em Oslo.

