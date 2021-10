O chefe de contraterrorismo da Noruega diz que ataques como Kongsberg “acontecerão de novo”

O chefe de contraterrorismo do serviço de segurança policial da Noruega (PST) disse no sábado que um ataque mortal com arco e flecha semelhante ao do início deste mês no país deve acontecer novamente, de acordo com a Associated Press. mencionado.

“Não é possível garantir que você possa parar” o ataque antes que ele ocorra, disse Arne Christian Haugstoel, que falou com o Aftenposten. O meio de comunicação notou que existe um certo risco com o qual os indivíduos que vivem em uma sociedade aberta terão de lidar.

No início deste mês, um homem dinamarquês matou cinco pessoas e feriu outras três após realizar um ataque com várias armas, incluindo arcos e flechas, na cidade de Kongsberg, a sudoeste de Oslo. O suspeito, Espen Andersen Bratten, disse que matou os indivíduos e foi acusado pelas autoridades norueguesas, de acordo com a Associated Press.

“Esse tipo de ataque, feito por alguém motivado por meios simples, vai acontecer novamente”, disse Haugstoel ao jornal. “Eu acho que força uma discussão sobre os riscos que temos que conviver em uma sociedade democrática e aberta”.

A Associated Press observou que as autoridades norueguesas enfrentaram críticas de que sua resposta ao incidente não foi rápida o suficiente e que uma investigação independente sobre a resposta da polícia está em andamento.

Haugstoeyl disse que gostaria de ouvir os resultados da investigação antes de responder a uma pergunta do jornal norueguês sobre se sua agência poderia lidar com o incidente de forma diferente.

Andersen Brathen, que era Extremismo foi relatado anteriormenteEle teria postado um vídeo que era uma ameaça, tornado público para a polícia norueguesa pelo PST em 2017.

No entanto, o chefe de contraterrorismo do PST disse que era difícil rastrear conteúdo contendo ameaças ou declarações de ódio por causa do número relatado, informou a Associated Press.

A matança no início deste mês foi a maior desde que o extremista de extrema direita Anders Behring Breivik matou 77 pessoas em 2011.