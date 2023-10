Editora Gollum usou inteligência artificial para escrever o pedido de desculpas

Uma investigação conduzida por um jornal alemão O segundo jogo Para um erro que ocorreu durante o desenvolvimento Senhor dos Anéis: Gollum Ele alegou que a editora se desculpou por Estado terrível do jogo lançado Escrito por AI ChatGPT. A alegação aparece ao lado de uma longa lista de supostos problemas por trás do desenvolvimento do jogo, incluindo uma crise de baixos salários e condições de trabalho desagradáveis ​​na desenvolvedora Daedalic.

O desenvolvedor alemão Daedalic começou a trabalhar em aventuras de apontar e clicar. No geral, com aspirações acima da capacidade, estes jogos provaram muitas vezes ser jogos bonitos mas exaustivos, com uma base de fãs europeus muito dedicada. Porém, quando se trata de desenvolvimento Senhor dos Anéis: Gollum, foram traçados objetivos muito mais elevados, com o objetivo de criar um jogo AAA, só que não havia orçamento nem equipe AAA. Os relatórios indicam agora que isto aparentemente levou a tempos desagradáveis, a objectivos impossíveis e a uma onda de perdas de empregos.

que ele descreveu Kotaku Como o “Pior Jogo de 2023”, Gollum Não foi exatamente lançado com alarde. Atualmente com um Metascore absolutamente brutal de 34, algo sem dúvida deu errado. Jogue dois Decidi descobrir o que aconteceu, falei com 32 antigos e atuais funcionários da Daedalic e encontrei tempos sombrios.

Após uma série de fracassos dispendiosos no mercado de aventura cada vez menor, ex-funcionários disseram Jogue dois Uma cultura de crise tornou-se norma no estúdio, causando muito esgotamento, principalmente entre os funcionários mais jovens. Pelo menos uma pessoa falando para a câmera disse que lhe foi oferecido menos do que o salário mínimo quando seu contrato foi prorrogado. incomumente, Jogue dois Ele mostra um e-mail supostamente do COO Stefan Harms afirmando que a empresa não pode mais pagar horas extras e que este é “um parâmetro completamente normal e comum em nosso setor”, acrescentando que “tempos difíceis são a norma”. Didalic negou isso Jogue dois Este trabalho adicional não é compensado.

A outra grande questão levantada foi o estilo de gestão do CEO Carsten Fichtelmann e do COO Stefan Harms. Daedalek refutou as alegações de que o ambiente de trabalho era desagradável, dizendo que era um lugar “amigável” para se trabalhar, mas várias fontes – algumas diante das câmeras – relataram que Fichtelman, em particular, ficava frequentemente irritado e levava os funcionários às lágrimas.

Os funcionários da Daedalic relataram se sentir mais positivos quando se tratava de desenvolvimento Gollum. Houve um grande entusiasmo interno pelo mundo de Tolkien, e foi uma grande novidade para um pequeno estúdio alemão, dando à empresa aspirações de sucesso global.

Com o interesse global da imprensa de jogos e muita atividade promocional, a ambição era desenvolver um jogo AAA. No entanto, este relatório revela que isto não foi acompanhado pela nomeação de uma equipa suficientemente grande para alcançar este objectivo. Os atuais proprietários do Daedalic, Bastei Lübbe, não estavam dispostos a dar ao estúdio o financiamento adicional necessário, então o jogo acabou sendo produzido em tamanho pequeno Um orçamento de 15 milhões de euros.

As fontes disseram que este jogo vem da criação de jogos de aventura baseados em histórias Jogue dois Qual a mesma abordagem foi seguida para Gollum, com a mecânica de jogo já chegando tarde demais. A equipe também teve grandes problemas para criar um personagem principal que se movia de quatro, o que gerou uma série de problemas. Com pessoal e fundos limitados, e uma sensação de que o jogo não poderia ser salvo, algumas fontes descreveram os múltiplos atrasos do jogo como “limitação de danos”.

Trailers incríveis do jogo foram lançados aparentemente sem o conhecimento da equipe de desenvolvimento, o que até Daedalic admitiu que poderia ter sido melhor. No entanto, o relatório observa que os funcionários continuaram a fazer todos os esforços – incluindo trabalho árduo – para tentar salvar o projeto. Obviamente isso não funcionou.

Pouco depois de sua libertação, Didalic aparentemente postou um pedido de desculpas nas redes sociais, chamando-o de “louco”. Senhor dos Anéis: Gollum Como uma “experiência decepcionante”, embora promissora Espirrar. Desculpas O nome do jogo foi escrito incorretamente, de forma preocupante, mas cheio de aforismos vazios. Mais tarde ficou claro que a Apologia não foi escrita por Dédaleco, mas por seu novo proprietário, a editora Nacon, e foi publicada sem a aprovação de Dédaleco. Mas o que é ainda mais extraordinário é a existência de duas fontes anónimas para O segundo jogo Diga a eles que o pedido de desculpas foi escrito pelo ChatGPT.

Fizemos todos os esforços para entrar em contato com a Nacon em relação a esta reclamação, embora a empresa seja muito tímida para compartilhar informações de contato em seu site. Também entramos em contato com a Daedalic para solicitar respostas a alegações específicas feitas em O segundo jogo um relatório.

Infelizmente, esta foi a resposta de Didalic à situação Para fechar toda a seção de desenvolvimento, para se concentrar exclusivamente na publicação de jogos de outros desenvolvedores. Isso fez com que 25 pessoas perdessem seus empregos.