O incrível Moto G Stylus 5G 2023 da Motorola está agora à disposição durante o Prime Day

Se você está procurando um telefone com caneta integrada, provavelmente está considerando o Galaxy S23 Ultra ou Galaxy S22 Ultra. No entanto, além do desempenho superior, esses telefones incríveis também têm um preço elevado. Então, o que você faz se quiser um telefone com caneta, mas não quer dar um braço e uma perna por um? Bem, você pode aproveitar esta incrível oferta do Amazon Prime Day. Para o Prime Day, junto com muitas outras ofertas incríveis de telefone do Prime Day, a Amazon está oferecendo uma versão de 256 GB do novo smartphone Pencil da Motorola, o Moto G Stylus 5G 2023, com desconto de US$ 27%. Isso significa que você economizará US $ 106 neste telefone realmente bom e econômico se puxar o gatilho desta oferta e adquirir um agora.

Alimentado pelo chipset Snapdragon 6 Gen 1 juntamente com 6 GB de RAM, o Moto G Stylus 5G (2023) tem poder de fogo suficiente para lidar com tarefas cotidianas, como navegação na web e streaming de vídeo, sem suar a camisa. Além disso, o telefone tira fotos bonitas para um telefone de bolso. Ele vem com uma câmera principal de 50 MP e uma câmera selfie de 16 MP. A câmera principal também pode gravar vídeos em até 4K a 30fps, enquanto a câmera frontal só pode gravar vídeos em 1080p a 30fps. Além disso, o Moto G Stylus 5G (2023) possui bateria de 5.000 mAh, que deve durar o dia todo sem precisar carregá-la. O Moto G Stylus 5G 2023 oferece muito por seu preço acessível. Tem desempenho muito bom, boa duração de bateria e tira boas fotos. Além disso, este lindo celular pode ser seu agora mesmo por um preço menor. Então, clique no botão de oferta no início do artigo e ganhe um desconto na Amazon hoje mesmo!