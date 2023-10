Samsung One UI 6.1 pode trazer muitos recursos de IA e um assistente de voz mais capaz

Na semana passada, a Samsung falou sobre o processador Exynos 2400, que oferece desempenho 1470% mais rápido para inteligência artificial. Este chipset será usado no Galaxy S24, e parece que a empresa pretende aproveitar todos os recursos de desempenho de IA para trazer muitos novos recursos de IA com a próxima versão de seu software: One UI 6.1.

A atualização One UI 6.1 pode trazer vários recursos de IA e IA generativa

É relatado que a inteligência artificial será o foco da atualização One UI 6.1. Mundo de gelo confiável uma afirmação One UI 6.1 fornecerá muitos novos recursos alimentados por inteligência artificial e será a atualização de inteligência artificial mais importante da Samsung em sua história. O informante também afirmou que a empresa sul-coreana poderia revelar um novo e poderoso assistente de voz digital com IA que é mais capaz que o Bixby.

O relatório também afirma que o Galaxy S24 se concentrará em recursos alimentados por IA, e a Samsung também poderá comercializar o Galaxy S24 como um telefone alimentado por IA. Como a Samsung falou muito sobre IA Geneativa e os recursos nativos de texto para imagem do Exynos 2400, é possível que possamos ver muitos mais recursos de IA Geneativa na série Galaxy S24.

Embora esta não seja uma informação oficial, tudo sugere que a IA é o ponto central de discussão do Galaxy S24 e One UI 6.1, que pode estrear no início do próximo ano. Após o lançamento do Galaxy S24, a atualização One UI 6.1 provavelmente será lançada para todos os smartphones e tablets Galaxy elegíveis.