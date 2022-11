Eclipse solar híbrido: o que é e como acontece?

Um eclipse solar híbrido é um evento astronômico extremamente raro e exótico – e acontecerá em breve, em 20 de abril de 2023.

Fale com a maioria dos caçadores de eclipses e eles dirão que existem três tipos de caçadores de eclipses. Eclipse solar . O primeiro é um eclipse parcial do mais comum e menos impressionante porque a lua Apenas bloqueie parte de o sol enviando uma sombra – a penumbra – através de um pedaço da Terra, sendo o segundo um eclipse anular do sol, no qual o centro do sol é obscurecido pela lua, mas deixa um círculo de luz do sol visível de dentro de uma sombra chamado antumbra. Muitas vezes é chamado de “anel de fogo”. O terceiro é um eclipse solar total no qual a lua bloqueia completamente o disco solar, revelando a visão deslumbrante da coroa solar, que pode ser vista a olho nu de dentro da sombra escura da lua, a umbra.

No entanto, existe um curioso quarto tipo de eclipse solar – um eclipse solar híbrido – que ocorre apenas algumas vezes por século. É uma mistura dos outros três, mas também impossível de experimentar em toda a sua glória. Felizmente, o O próximo eclipse solar acontecer em uma terra Será um eclipse solar híbrido. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo eclipse solar híbrido – o mais raro, mais interessante e sem dúvida o tipo de eclipse solar mais espetacular e interessante globalmente.

Relacionado: Eclipse solar 2023: quando, onde e como ver

Jimmy Carter Escritor colaborador

O que é um eclipse solar híbrido?

Um eclipse solar híbrido combina um eclipse anular e um eclipse total do sol, com o primeiro geralmente se tornando o último e depois retornando. Portanto, observadores em diferentes pontos no caminho do eclipse podem experimentar diferentes fenômenos. Por exemplo, se você assistir a um eclipse solar híbrido ao nascer ou ao pôr do sol, poderá ver um breve “anel de fogo”. Se você observar no meio do dia – no meio do caminho do eclipse na superfície da Terra – você experimentará a totalidade. Portanto, é impossível experimentar um eclipse solar anular e total durante um evento híbrido – você precisa escolher.

Lembre-se, nunca olhe para o sol sem proteção adequada. nosso Como observar o sol com segurança O guia conta tudo o que você precisa saber sobre monitoramento solar seguro. O guia também informa quais alvos solares você pode procurar e quais equipamentos fazer.

Se você deseja configurar tudo para a visualização do eclipse solar, temos guias para As melhores câmeras para astrofotografiae as As melhores lentes para astrofotografia. nosso Como fotografar um eclipse solar O guia também o ajudará a planejar sua próxima aventura de observação solar.

Por que ocorrem os eclipses solares híbridos?

Um eclipse solar híbrido ocorre quando a Lua está perto de seu limite até que a sombra da umbra atinja a Terra A terra é curva (Abre em uma nova aba). A lua está localizada a uma distância apropriada da terra, de modo que o ápice da sombra em forma de cone é ligeiramente mais alto que a superfície da terra no início e no final do caminho do eclipse, o que faz com que a sombra anti-lua se mova em toda a terra causando um eclipse anular do sol. . No entanto, no meio do caminho do eclipse, a crista da umbra da lua atinge a superfície da Terra porque essa parte do planeta está um pouco mais próxima da lua.

Cada um dos três tipos de eclipses solares é causado pela lua bloqueando a luz de diferentes partes do sol. (Crédito da imagem: Wikimedia Cmglee)

(Abre em uma nova aba)

Este diagrama de um eclipse solar híbrido mostra como a distância da Lua à Terra determina a sombra projetada na superfície da Terra, desde a tênue penumbra de um eclipse solar parcial até a profunda e escura totalidade e antumbra – uma espécie de meia sombra – da garganta.

Quando é o próximo eclipse solar híbrido?

O próximo eclipse solar híbrido ocorrerá em 20 de abril de 2023 no hemisfério sul. Irá do anular ao total e voltará novamente em dois pontos específicos, mas ambos estão em locais distantes no mar.

Portanto, para todos os efeitos, isso será experimentado exclusivamente como um eclipse solar total da Península Exmouth da Austrália Ocidental (até 1 minuto), Timor-Leste (1 minuto e 14 segundos) e Papua Ocidental (1 minuto e 9 segundos). Antes e logo após a faculdade, há uma grande oferta para contas de bailey Será visível.

Se você gostaria de ver o caminho do eclipse, juntamente com o tempo de eclipse para cada local, confira este interativo Mapa do Eclipse por Xavier Jubier (Abre em uma nova aba). É um dos Dois eclipses solares em 2023 .

O que são as contas de Bailey?

O efeito Baily’s Beads é visto quando a lua faz seu movimento final sobre o sol durante o eclipse solar total na segunda-feira, 21 de agosto de 2017, sobre Madras, Oregon. (Crédito da imagem: NASA/Aubrey Gemignani)

(Abre em uma nova aba)

Batizadas com o nome do astrônomo inglês Francis Bailey, que as observou no início do século 19, as contas de Bailey são os últimos raios do sol que podem ser vistos fluindo pelos vales da Lua antes da totalidade. Eles também podem ser considerados como finais de faculdade. Durante um eclipse solar híbrido, as larguras das contas de Bailey são maiores porque a Lua tem quase o mesmo tamanho aparente do Sol.

Com que frequência ocorre um eclipse solar híbrido?

Há entre dois e cinco eclipses solares a cada ano, embora durante o século 21 apenas 3,1% (Abre em uma nova aba) (7 de 224) Os eclipses solares são eclipses solares híbridos. Entre 2000 aC e 3000 dC apenas 4,8% (Abre em uma nova aba) Os eclipses solares são eventos híbridos.

O último eclipse solar híbrido ocorreu em 3 de novembro de 2013. Foi visível como um eclipse solar total sobre a África central, incluindo o norte do Quênia, Uganda, Congo e a República Democrática do Congo. Os navios de cruzeiro no meio do Atlântico também experimentaram totais de até um minuto.

Qual é o outro nome para um eclipse solar híbrido?

Eclipse solar híbrido frequentemente chamado Eclipses totais anulares, eclipses solares “perlantes” ou eclipses anulares “fraturados”, os dois últimos porque são particularmente marcados por longas exibições de Bely Beads.

Como a Lua parece passar diretamente em frente ao Sol, os eclipses solares híbridos são classificados como eclipses solares “centrais” – assim como os eclipses solares totais e anulares – para distingui-los dos eclipses solares parciais.

Nota do editor: Se você capturou uma foto incrível do eclipse solar e gostaria de compartilhá-la com os leitores do Space.com, envie sua(s) foto(s), comentários, nome e localização para spacephotos@space.com

Editor Jimmy Carter whenIsTheNextEclipse.com (Abre em uma nova aba)

Junte-se aos nossos fóruns espaciais (Abre em uma nova aba) Para continuar falando sobre o espaço nas últimas missões, o céu noturno e muito mais! E se você tiver uma dica, correção ou comentário, informe-nos em: community@space.com.

Fontes adicionais

Explore os diferentes tipos de eclipses solares com mais detalhes com esta informação útil artigo da NASA (Abre em uma nova aba). Universidade Estadual do Texas (Abre em uma nova aba) Ele contém uma lista útil de muitos vídeos explicando os diferentes tipos de eclipses.

índice

Picos, K.; (2022, 13 de novembro). O que é um eclipse solar híbrido? Recuperado em 13 de novembro de 2022 de https://www.timeanddate.com/eclipse/hybrid-solar-eclipse.html (Abre em uma nova aba)

Espinac, F.; (2007, 13 de fevereiro). Catálogo de cinco mil eclipses solares híbridos. Recuperado em 13 de novembro de 2022 de https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEhybrid5.html (Abre em uma nova aba)

Jubier, X. (2022, 13 de novembro). Cinco milênios (-1999 a +3000) Canon Solar Eclipse Database. Recuperado em 13 de novembro de 2022 de http://xjubier.free.fr/ar/site_pages/solar_eclipses/5MCSE/xSE_Five_Millennium_Canon.html (Abre em uma nova aba)