Oficial da NASA: Astronautas viverão e trabalharão na Lua até 2030 | NASA

Astronautas estão a caminho de viver e trabalhar na Lua antes do final da década, de acordo com A NASA oficial.

Os humanos podem estar ativos na lua por “períodos” antes de 2030, com habitats para viver e rovers para apoiar seu trabalho, disse Howard Hu, chefe do programa de rover lunar da agência dos EUA.

“Certamente, nesta década, teremos pessoas vivendo por períodos, dependendo de quanto tempo ficaremos na superfície. Eles terão habitats, terão rovers na Terra, “, disse ele ao programa de domingo da BBC com Laura Kuensberg. “Vamos enviar pessoas para a superfície, e elas viverão nessa superfície e farão ciência.”

Hu foi encarregado da espaçonave Deep Space Exploration da NASA em fevereiro, e ele estava falando no domingo enquanto o foguete Artemis de 98 metros (322 pés) avançava em direção à lua em sua superfície. A primeira missão não tripulada.

O foguete gigante, encimado pela espaçonave Orion, foi lançado na quarta-feira de Cabo Canaveral, na Flórida, após uma série de atrasos devido a problemas técnicos e furacões.

A espaçonave carrega três manequins bem ajustados, que registrarão as tensões e tensões da missão Artemis 1. O foguete está agora a cerca de 83.000 milhas (134.000 quilômetros) da Lua.

“É o primeiro passo que estamos dando para a exploração do espaço profundo a longo prazo, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. Acho que este é um dia histórico para a NASA, mas também é um dia histórico para todas as pessoas que amam voo espacial humano e exploração do espaço profundo.

“Vamos voltar para a lua. Estamos trabalhando em um programa sustentável e este é o veículo que levará as pessoas que nos levarão de volta à lua novamente.”

O astronauta da NASA Gene Cernan em uma espaçonave durante a missão Apollo 17 em dezembro de 1972 – a última vez que as pessoas pousaram na lua. Foto: NASA/Reuters

A espaçonave voará a 60 milhas da lua e continuará por mais 40.000 milhas antes de passar novamente e com o objetivo de pousar no Oceano Pacífico em 11 de dezembro. A espaçonave viajará 1,3 milhão de milhas em uma missão de 25 dias, a maior distância que uma espaçonave já construiu para humanos.

Ao reentrar na atmosfera da Terra, a espaçonave viajará a cerca de 25.000 milhas por hora, enviando a temperatura de seu escudo térmico para quase 2.800 graus Celsius (5.000 Fahrenheit). Chuvas são esperadas na costa de San Diego.

A missão bem-sucedida abrirá caminho para as viagens subsequentes Artemis 2 e 3, ambas as quais enviam humanos ao redor da lua e de volta. Espera-se que a missão Artemis 3, que pode não ser lançada até 2026, devolva os humanos à superfície lunar pela primeira vez desde a Apollo 17 em dezembro de 1972. De acordo com os planos da NASA, essa missão levará a primeira mulher à lua, com um subsequente visite pousando a primeira pessoa de cor na superfície da lua.

O programa Artemis, batizado em homenagem à irmã gêmea de Apollo, também planeja construir o Lunar Gateway, uma estação espacial onde os astronautas viverão e trabalharão enquanto orbitam a lua. “Avançar é realmente Marte”, disse Hu à BBC. “Este é um ponto de partida maior, uma jornada de dois anos, então será muito importante aprender além da órbita da Terra”.