Nintendo diz ter um “ótimo relacionamento” com a Microsoft, depois que surgiu que o Xbox queria comprar a empresa

O presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, comentou sobre o relacionamento da empresa com a Microsoft, depois que foi revelado que o Xbox é um potencial pretendente do fabricante de Mario.

Documentos legais publicados inadvertidamente no mês passado provavelmente revelarão elementos-chave da estratégia de jogos da Microsoft nos próximos anos, incluindo o desejo do chefe do Xbox, Phil Spencer, de adquirir a Nintendo.

“Concordo plenamente que a Nintendo é um ativo fundamental para nós no setor de jogos”, disse o CEO a um colega por e-mail em 2020, onde também disse que o conselho da Microsoft “apoia totalmente” tal aquisição se surgir a oportunidade.

Bowser da Nintendo foi questionado sobre os vazamentos durante inverso A entrevista foi publicada na sexta-feira.

Ele acrescentou: “Temos um ótimo relacionamento com a Microsoft”. “Nós os vemos como parceiros de várias maneiras, e você só precisa olhar para o Nintendo Switch para ver essa parceria.

“Obviamente, o Minecraft está no Nintendo Switch e trouxemos Banjo Kazooie para Super Smash Bros. Ultimate. Portanto, estamos ansiosos para continuar essa parceria.”

No início deste ano, a Microsoft assinou um “acordo legal vinculativo de 10 anos” para trazer Call of Duty para as plataformas Nintendo se concluir a proposta de aquisição da Activision Blizzard em um acordo de US$ 69 bilhões que finalmente foi fechado na semana passada.

O e-mail vazado de Spencer concluiu: “Em algum momento, adquirir a Nintendo será um momento de carreira e honestamente acho que é uma boa jogada para ambas as empresas. Demorou muito para a Nintendo ver que seu futuro existe fora de seu próprio hardware. Muito tempo.”

Abordando a ampla cobertura do material vazado, que também incluía planos para hardware e jogos de console não anunciados, Spencer afirmou no mês passado que “muita coisa” mudou desde a sua criação.

“Temos visto conversas sobre e-mails e documentos antigos”, disse ele. “É difícil ver o trabalho da nossa equipe sendo compartilhado dessa forma porque muita coisa mudou e há muito com o que nos animar agora e no futuro. Compartilharemos os planos reais quando estivermos prontos.