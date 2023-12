Donald Trump diz que alegações de bullying em 'Home Alone 2' são um bando de valentões

Grupo Everett

Não houve intimidação na aparição de Donald Trump em 1992 Sozinho em casa 2O ex-presidente diz, em resposta às afirmações do diretor do filme, Chris Columbus, que ele “intimidou” para entrar no filme.

“Nada poderia estar mais longe da verdade”, disse Trump nas redes sociais na quarta-feira. “Essa participação ajudou a tornar o filme um sucesso. Mas se eles se sentiram intimidados ou não me queriam, por que me colocaram na prisão e me mantiveram lá por mais de 30 anos?

Trump disse que foi convidado a comparecer, mas estava “muito ocupado” na época e “não queria comparecer”. Mas os cineastas foram “perseverantes”, então ele concordou.

Trump foi acusado de aplicar uma contrapartida para filmar em seu Plaza Hotel.

“Como a maioria das locações na cidade de Nova York, você apenas paga uma taxa e pode filmar neste local”, disse Columbus. “Abordámos o Plaza Hotel, que era propriedade de Trump na altura, porque queríamos filmar no átrio. Não podíamos reconstruir o Plaza num estúdio de som”, disse Columbus numa entrevista ao The New York Times. Interessado em comércio.

“Tudo bem”, disse Trump. “Pagamos a taxa, mas ele também disse: 'A única maneira de você usar o Plaza é se eu estiver no filme'”, explicou Columbus. “Então concordamos em colocá-lo no filme e, quando o exibimos, pela primeira vez aconteceu a coisa mais estranha: as pessoas aplaudiram quando Trump apareceu.” na tela. Então eu disse ao meu editor: “Deixe no filme”. É um momento para o público. Mas ele intimidou sua entrada no filme.

Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova York Foi lançado em 1992, dois anos após o original. A sequência segue Kevin McCallister, de Culkin, enquanto ele se perde na Big Apple enquanto sua família viaja para a Flórida. McAllister é mais uma vez procurado por bandidos molhados após escapar da prisão.

