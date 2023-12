Trump afirma que foi 'implorado' para aparecer em 'Home Alone 2' após comentários renovados sobre ele indo para o filme

Notícias

Donald Trump insistiu na quarta-feira que não fez bullying para aparecer em Home Alone 2: Lost in New York, e afirmou que o diretor do filme implorou para que ele aparecesse no filme clássico.

O arrogante ex-presidente e ex-nova-iorquino negou alegações recentemente ressurgidas de que ele se infiltrou em uma cena em que Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, pediu a Trump instruções para chegar ao saguão do Plaza Hotel no filme de 1992.

O diretor do filme, Chris Columbus, disse ao Business Insider em 2020 que Trump, dono do famoso hotel na época, não permitiria que ele filmasse lá a menos que estivesse no filme.

porta Ele publicou uma reportagem na quarta-feira refazendo a entrevista.

Columbus teria dito: “Pagamos a taxa, mas ele também disse: 'A única maneira de você usar o Plaza é se eu estiver no filme'”. “Então concordamos em colocá-lo no filme.”

Embora não se soubesse se a cena de Trump seria cortada mais tarde, Columbus decidiu mantê-lo depois da estreia do filme e o público aplaudiu quando Donald apareceu.

O ex-presidente Donald Trump negou as acusações de que ele intimidou sua entrada no set de “Home Alone 2” em seu famoso papel. PA

Trump ajudou o jovem Kevin McAllister (Macaulay Culkin) a encontrar o saguão do Plaza Hotel no filme de 1992. © 20thCentFox/Cortesia Coleção Everett

“Então eu disse ao meu editor: 'Deixe-o no filme. É um momento para o público'. Mas ele forçou sua entrada no filme”, ​​disse Columbus ao Business Insider.

Trump respondeu na quarta-feira, alegando que Columbus e outros estavam “implorando” ao empresário para desempenhar um papel no filme.

“Eu estava tão ocupado que não queria fazer isso”, disse Trump. “Eles foram muito simpáticos, mas acima de tudo foram persistentes. Eu concordei e o resto é história!”

“Aquela pequena aparição decolou como um foguete, e o filme foi um grande sucesso, e ainda é, especialmente na época do Natal”, acrescentou.

Trump respondeu na quarta-feira, alegando que Columbus e outros estavam “implorando” ao empresário para desempenhar um papel no filme. © 20thCentFox/Cortesia Coleção Everett

O diretor Chris Columbus disse que o ex-presidente não teria permissão para filmar dentro do hotel, a menos que aparecesse no filme. Dave Allocca/Starbucks/Shutterstock

Quando Trump abordou a alegação de intimidação de Columbus, ele disse: “Nada poderia estar mais longe da verdade”.

“Essa exposição ajudou a tornar o filme um sucesso, mas se eles se sentiram intimidados ou não me quiseram, por que me colocaram na prisão e me mantiveram lá por mais de 30 anos? Porque eu era, e ainda sou, ótimo em o filme, é por isso!”, disse Trump.

