“Boys in the Boat” ganha licença dramática com sua história de remo

Dez anos atrás, a história de um novo livro sobre coragem e aventura rapidamente conquistou críticos e leitores. Esta história é agora o mais recente esforço de direção de George Clooney, “The Boys in the Boat” (agora nos cinemas).

Ambientado na década de 1930, o filme se concentra em Joe Rantz (Callum Turner), um garoto pobre cuja frequência na Universidade de Washington é financiada em parte por sua habilidade de remar para a equipe da escola. “The Boys” nos leva na jornada improvável dessa equipe em direção à vitória sobre rivais universitários mais bem financiados e, em última análise, sobre a equipe alemã de Hitler nas Olimpíadas de Berlim de 1936. Esta história verdadeira também foi narrada no documentário da American Experience de 2016, “The Boys of '36”. ', que agora está sendo transmitido em PBS.org E YouTube.

Mas, como acontece com quase todos os longas-metragens desenvolvidos a partir de um livro de não-ficção, cortes e contrações foram criados para criar um filme tenso de duas horas. Esse foi o caso do material original, “Os meninos no barco: nove americanos e sua busca épica pelo ouro nas Olimpíadas de Berlim de 1936”.

O autor Daniel James Brown teve algumas conversas iniciais sobre a adaptação de seu livro de 2013 com Clooney. “Ele capturou o espírito da história, mas eu não esperava que ele copiasse o livro”, diz Brown. Brown destaca algumas das maiores diferenças entre o livro e o filme.

O cronograma da equipe vencedora da Universidade de Washington foi preciso?

Os eventos que culminaram com a vitória da equipe júnior da Universidade de Washington nas Olimpíadas de Berlim duraram três anos, mas no filme “tudo está comprimido em 1936, o ano em que tudo aconteceu”, ressalta Brown. Essa estratégia “faz sentido, a menos que você esteja fazendo uma série de TV (mais longa)”.

Mas a pressão deixa de fora alguns detalhes importantes sobre a educação dura de Rantz. “Houve um momento no ensino médio, e era um dia chuvoso e o carro estava lotado com seu pai, sua madrasta e seus filhos, e eles disseram: ‘Estamos indo embora, não vamos levar você'”, Brown diz. “É a pedra angular de sua história e torna difícil confiar nas pessoas.”

O técnico da Universidade de Washington realmente preferia seu time universitário júnior ao time universitário?

Brown diz que foi em parte devido à forte habilidade de Rantz no remo que a equipe júnior Green da Universidade de Washington estava registrando tempos mais rápidos do que sua contraparte veterana. À medida que essa tendência continuou nos anos seguintes, o técnico Al Olbrikson (interpretado por Joel Edgerton no filme) “tomou a decisão dramática de enviar seu time JV para as competições das grandes ligas do Leste”.

Este movimento irritou muitos dos apoiadores da escola. “Foi sério porque muitos dos reforços foram investidos no pessoal da universidade, e alguns deles tinham filhos nessa equipe”, diz Brown. “Portanto, era muito arriscado para seu futuro emprego.”

As pessoas na década de 1930 assistiam às corridas de equipes sentadas em arquibancadas móveis?

Há um século, desportos como o remo e as corridas de cavalos eram passatempos nacionais da mesma forma que o futebol e o basebol são hoje, diz Brown. E sim, os trens foram reconfigurados para que pudessem puxar as arquibancadas às margens dos rios que sediavam tais competições.

“Os espectadores nesses trens de observação podem monitorar de perto cada corrida enquanto ela acontece porque muitas dinâmicas de corrida de tripulação acontecem ao longo do caminho”, diz ele. E em um lugar como Poughkeepsie, Nova York, local do grande confronto do filme, a corrida durou seis quilômetros, diz Brown.

A equipe vencedora da Universidade de Washington realmente precisou arrecadar dinheiro para ir às Olimpíadas?

No filme, a comemoração da Universidade de Washington após ganhar o maior prêmio da universidade no remo é imediatamente frustrada pela notícia de que o Comitê Olímpico dos EUA não pode se dar ao luxo de enviar a equipe a Berlim. Assim, a campanha de arrecadação de fundos foi lançada durante a noite. “Na manhã seguinte, um comitê diretor foi formado e, naquela tarde, os estudantes estavam vendendo crachás de papel, ligando para empresas pedindo doações e, em cerca de 48 horas, tinham os US$ 5 mil necessários para a viagem”, diz Brown.

Mas o momento de bem-estar do filme – quando o técnico da UC Berkeley preencheu um cheque de US$ 300 para concluir a arrecadação de fundos – nunca aconteceu. “Ele disse que a equipe de Washington tinha que sair, o que era ousado porque eram rivais”, diz Brown. Mas ele nunca preencheu um cheque.

Será que um membro doente da tripulação da Universidade de Washington realmente levou a equipe à medalha de ouro olímpica?

O filme retrata Hume como um garoto socialmente desajeitado que foi o ingrediente-chave na grande vitória do time diante de uma multidão que incluía o furioso líder nazista Adolf Hitler. Hume supera a doença para levar seu time à vitória. “É tudo verdade”, diz Brown. “Don Hume era o que chamamos de remo; ele é o assento crucial porque dá o tom para toda a equipe.”

Como no filme, Hume adoeceu com uma doença respiratória no navio com destino à Alemanha e seu estado piorou enquanto a equipe se preparava para as corridas. “Don estava muito doente no dia das provas finais e não estava muito claro se ele conseguiria chegar ao fim”, diz Brown. “Seu desempenho fala por si.”

O momento da vitória nas Olimpíadas de 1936 já terminou?

No clímax do filme, uma disputada corrida pela medalha de ouro chega ao fim no final do filme. Atletas e espectadores aguardam ansiosos enquanto o fotógrafo processa o negativo para revelar o resultado.

“Foi um final muito disputado e ninguém sabia quem ganhou”, diz Brown. “Houve fotos tiradas (pelos espectadores) desta chegada, mas não tenho motivos para acreditar que eles tiraram uma foto para determinar quem ganhou. Mas funciona muito bem; caso contrário, eles estariam sentados no barco, esperando.” “.