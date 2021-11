Diário do Pixel 6: primeiras 48 horas de um usuário do iPhone com a versão mais recente do Google

Uso o iPhone há 12 anos, mas os dispositivos Android sempre me intrigaram. De vez em quando, aparece alguém que realmente aumenta meu interesse. O Pixel 6 é um desses telefones. Estou esperando que o Google finalmente chegue ao tabuleiro e crie o “widget completo”. Eles finalmente conseguiram este ano e, pelo que eu posso dizer, eles fizeram um trabalho incrível.

Eu tive alguns pixels nos últimos anos, principalmente para experimentar as versões mais recentes do Android. Não custa assistir a competição. Eu tinha o Pixel original de 2016 e também um Pixel 3a. O Pixel 6 parece estar em uma classe própria. Tem um design único e francamente apelativo que se destaca dos restantes. Ainda acho que o iPhone 13 Pro parece melhor do que qualquer um dos novos Pixels, mas você tem que dar crédito ao Google por quebrar o molde.

buraco da câmera

A primeira coisa que notei foi a câmera furada na frente. É uma das maiores diferenças entre o Pixel 6 e o ​​iPhone 13. Nunca tive problemas com o entalhe do iPhone, mas depois de apenas alguns dias com o Pixel 6 posso dizer com segurança que a câmera perfuradora é a melhor solução. É menos intrusivo e não interfere tanto no conteúdo. Isso deixa mais espaço para os itens da barra de status e parece que é apenas mais um item lá. O Google ainda possui muitos papéis de parede integrados que destacam a câmera. A Apple nunca tentou adotar o entalhe com designs criativos.

Se você escolher usar o modo escuro, nunca o verá. Mas não me importo de vê-lo aqui, porque não consome nenhum bem precioso. É muito pequeno e confortável no centro da barra de status. Pode ser estranho assistir a vídeos em tela cheia por causa da forma como o conteúdo aparece em ambos os lados, mas você pode assistir a mais vídeos do que no iPhone. É como uma pequena ilha flutuando ao lado do seu conteúdo.

Os papéis de parede virtuais do Pixel 6 estão se divertindo com a câmera furada

Sob o sensor de impressão digital da tela

O Face ID era ótimo antes do COVID. Foi rápido, seguro e mais natural. Mas em um mundo onde as máscaras não irão embora logo, quero um sensor de impressão digital no meu telefone. Sob as impressões digitais, os scanners não são tão rápidos quanto os dos botões iniciais dos iPhones anteriores, mas aquele segundo extra oferece mais espaço na tela. O sensor de impressão digital na parte inferior da tela não é tão lento como alguns dizem. Ao longo de 48 horas, pareceu acelerar à medida que aprendia minha impressão digital. Também é muito mais preciso do que os sensores de impressão digital do botão liga / desliga montados na lateral que usei.

O telefone o orienta onde o sensor está e ilumina a parte muito brilhante da tela para uma leitura clara de sua impressão digital. É uma tecnologia muito legal e é algo que espero que a Apple explore em futuros modelos do iPhone.

O Pixel 6 destaca onde você precisa colocar o dedo para autenticar

Câmeras traseiras incríveis

Pixel sempre foi conhecido por suas câmeras excelentes. O Google por muito tempo manteve uma única lente no telefone e usou a fotografia computacional para criar fotos incríveis. Este ano, eles revisaram todo o sistema de câmeras e adicionaram lentes adicionais. As fotos ficam incríveis no Pixel 6 e, na minha opinião, ainda melhores do que no iPhone 13 Pro.

Em geral, as imagens parecem menos processadas e o modo noturno não é contextual. Fotos em ambientes escuros têm uma aparência muito melhor do que o Pixel 6 da família iPhone 13. No final, tudo depende do gosto pessoal. Você pode preferir a maneira como o iPhone lida com as fotos ou até mesmo a maneira como a Samsung lida com as fotos.



As fotos diurnas e noturnas foram tiradas com o Pixel 6

90 Hz vs. 120 Hz

Eu queria o ProMotion no iPhone desde que o usei pela primeira vez no iPad em 2017. Então, amei no iPhone 13 Pro. Eu estava preocupado com a possibilidade de ter problemas para usar a tela de 90 Hz depois de passar tanto tempo com telas de 120 Hz, mas mal posso dizer a diferença. Isso provavelmente explica porque a Apple não colocou uma tela de 90 Hz no iPhone 13 normal. Isso tiraria a ProMotion de ser o principal ponto de venda dos modelos profissionais.

Toques realmente bons

Nunca usei outro telefone com tecnologia de toque quase tão boa quanto um iPhone. Começando com o iPhone 6s, a Apple implementou o Taptic Engine para um feedback de toque mais preciso. Ele só melhorou nos últimos seis anos, superando qualquer outro dispositivo.

O Pixel 6 é o primeiro smartphone Android a ter um bom feedback tátil que parece natural. As teclas com o Gboard parecem particularmente sólidas.

Design de estrutura ergonômica

Adorei as bolsas de tecido do Google, especialmente por causa de seus designs exclusivos. Mas os novos cases que o Google está fazendo para o Pixel 6 e Pixel 5a são muito legais. É feito de materiais reciclados e tem um ótimo toque na mão. Eles têm a quantidade certa de aderência.

As opções de cores também são ótimas. O Google fez cores especificamente para cada modelo do Pixel 6. Há uma capa de chuva leve para o Sorta seafoam Pixel 6, uma capa de algodão doce para o tipo coral Pixel e uma capa de céu tempestuoso para a capa preta tempestuosa. Esses gabinetes não atrapalham o design exclusivo do Pixel 6, mas sim o realçam. Ele destaca bem a barra da câmera e o esquema de cores.

Capas para o Pixel 6 projetadas pelo Google

Espero que a Apple explore algum material novo para seus cases. Os feitos de silicone e couro estão começando a envelhecer. Nenhum deles tem uma sensação particularmente boa. As capas de couro ficam pegajosas e as capas de silicone ficam sujas. Seria ótimo ver a Apple fazer algumas caixas recicladas com alguns novos materiais e alguns novos formatos.

seguir junto

Vou continuar a usar o Pixel 6 porque gosto muito dele. Portanto, fique atento para mais entradas de diário sobre minha experiência com o primeiro telefone verdadeiro carro-chefe do Google.

9to5Google para levar

Nossos amigos em 9to5Google Eu já fiz uma análise completa do analógico profissional Pixel 6. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhada Aqui. Você também deve ficar atento para nossa análise do Pixel 6 em breve.

FTC: Usamos links de afiliados para obter receitas. mais.

Confira 9to5Mac no YouTube para mais notícias da Apple: