VALORANT pro cNed admite envolvimento no escândalo de lavagem de dinheiro no Twitch

Mehmet Yagiz “cNed” Ipek, jogador profissional VALORANT que atualmente joga no Acend, admitiu na transmissão ao vivo que participou escândalo de lavagem de dinheiro O cenário de esportes eletrônicos turco está atualmente varrendo o cenário esportivo turco. O golpe envolve pessoas que usam cartões de crédito roubados para doar grandes quantidades de unidades de banner, após o que os streamers dividem o dinheiro com os doadores.

Vários profissionais turcos do VALORANT foram implicados no escândalo e a Riot Games os está investigando. Seleção turca BBL Esports separou-se de jogadores e criadores de conteúdo ligada ao escândalo.

CNed é um jogador turco de alto nível que alcançou fama internacional após o VALORANT Stage 3 Masters Berlin. Seu irmão, Alihan “DNC” Epic, também tem Ele admitiu seu envolvimento em escândalo. O CNed acessou seu canal no Twitch na segunda-feira para explicar seu envolvimento na situação. Segundo o cNed, ele nunca teve contato direto com a pessoa que orquestrou o escândalo, mas sim por meio de seu irmão.

“Para ser honesto, eu realmente não tenho uma declaração a fazer sobre o assunto porque eu não mandei uma mensagem de texto para um cara nem uma vez, ele não me contatou [directly] Uma vez “, disse cNed em uma transmissão ao vivo enquanto Upcomer confirmava com um tradutor.” Fale com meu irmão mais velho … aquele cara me mandou os pedacinhos, ela me passou os pedacinhos. Eu não relatei essas peças para Twitch, eu admito. Não informei Twitch e peguei o dinheiro. Repito mais uma vez, o cara não me ligou. Eu reconheço que embora eu não tivesse a intenção, tecnicamente eu estive envolvido nisso, infelizmente. “

O CNed também confirmou que uma das táticas que o perpetrador usou para forçar os streamers a dividir o dinheiro era ameaçar doar tantas peças que Twitch fecharia permanentemente seu canal e tiraria toda a receita, algo que ele alegou ter visto acontecer com um amigo.

A Acend se qualificou para os Campeões VALORANT no início deste ano, com o cNed desempenhando um papel fundamental em seu sucesso. Não há informações ainda se o escândalo afetará sua posição no time.

Conforme mencionado por Jake LuckyDepois disso, as pessoas ficaram sabendo da situação Twitch foi hackeado E informações de pagamento vazaram, revelando que várias pequenas operadoras de radiodifusão ganharam “quantias ridículas de dinheiro com o dinheiro perdido”. Desde então, vários jogadores profissionais do VALORANT se manifestaram sobre o envolvimento no escândalo.

O enorme escândalo do Twitch continua na cena turca, envolvendo dezenas de jogadores de e-sports e lavagem de dinheiro por meio de doações de animais de estimação Depois que o enorme pagamento do Twitch vazou, as pessoas notaram muitos streamers menores ganhando quantias ridículas de dinheiro com os golpes (1/2) – JakeSucky 30 de outubro de 2021

único jogador Fale com um Upcomer anônimo Sobre como eles entraram no escândalo, alegando que foram trazidos para o redil na crença de que o dinheiro foi obtido legalmente. Outros jogadores que admitiram estar envolvidos, como Semih “LEGOO” Selvi, também afirmaram acreditar que a coisa toda era legal.

Esta é uma história em evolução que será atualizada à medida que mais informações forem disponibilizadas.

– Bonnie Cho e Declan McLaughlin contribuíram para este relatório