Deslizamento de terra na China: número de mortos chega a 25 depois que deslizamento de terra soterra dezenas em temperaturas congelantes de inverno

O número de mortos no deslizamento de terra que ocorreu no sudoeste da China aumentou para 25 pessoas, enquanto as equipes de resgate continuam a vasculhar a lama, a neve e os escombros em busca de sobreviventes.

A emissora estatal CCTV informou na terça-feira que 19 pessoas ainda estavam desaparecidas.

As autoridades mobilizaram mais de 1.000 equipes de resgate e 45 cães de resgate para a missão de busca após o deslizamento de terra que atingiu a aldeia montanhosa de Liangshui, província de Yunnan, pouco antes do amanhecer de segunda-feira, quando a maioria dos residentes dormia.

Um total de 18 casas foram soterradas e mais de 500 pessoas foram evacuadas, informou a CCTV.

Dezenas de carros de bombeiros e equipamentos de movimentação de terras também foram mobilizados como parte dos esforços de resgate, segundo a CCTV.

Acredita-se que pelo menos 47 pessoas estejam desaparecidas após o deslizamento de terra.

A Agência de Notícias Xinhua informou que um homem foi retirado dos escombros pouco depois das 11h, horário local, na segunda-feira.

A Televisão Central informou que a área foi atingida por fortes nevascas na noite de domingo e, embora a queda de neve tenha diminuído desde então, a temperatura permaneceu abaixo de zero na segunda-feira.

O presidente chinês, Xi Jinping, instou as autoridades locais a intensificarem rapidamente os esforços de resgate num comunicado publicado pela CCTV.

Xi também pediu às autoridades de toda a China que estejam em alerta máximo para evitar quaisquer incidentes graves à medida que as celebrações do Ano Novo Chinês se aproximam, de acordo com a CCTV.

As montanhas remotas de Yunnan são vulneráveis ​​a deslizamentos de terra, devido às encostas íngremes e ao solo instável.

A Administração Meteorológica da China disse que a maioria das áreas do sul da China, incluindo a província de Yunnan, estão a passar por uma onda de frio, com temperaturas a cair perto ou abaixo de zero.

Esta história foi atualizada com novos desenvolvimentos.