Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ataques adicionais contra alvos Houthi no Iêmen

Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ataques adicionais contra Gols Houthi no Iêmen Uma declaração conjunta disse que segunda-feira representou a oitava rodada de ataques lançados pelos militares dos EUA contra a infraestrutura rebelde em pouco mais de 10 dias.

Eles atacaram oito locais, de acordo com um comunicado dos Estados Unidos e do Reino Unido, que realizaram os ataques, e do Canadá, Holanda, Bahrein e Austrália, que apoiaram os ataques.

Os ataques recentes contra alvos Houthi no Iêmen foram “bem-sucedidos” e destruíram mísseis, locais de armazenamento de armas e sistemas de drones, de acordo com um alto funcionário militar e um alto funcionário da defesa.

As autoridades, que informaram os repórteres após a operação na tarde de segunda-feira, disseram que os ataques “tiveram o efeito desejado”.

Este foi um número menor do que a primeira operação conjunta em 11 de janeiro, que atingiu mais de 30 alvos Houthi. O comunicado acrescenta que os ataques de segunda-feira tiveram como alvo um local de armazenamento subterrâneo pertencente aos Houthis e locais pertencentes à vigilância aérea e de mísseis Houthi.

O alto oficial militar disse que os Estados Unidos usaram aviões de combate do USS Dwight D. Eisenhower, bem como navios de superfície e um submarino, para atacar oito locais. O funcionário disse que aproximadamente 25 a 30 munições guiadas com precisão foram disparadas contra os alvos, incluindo mísseis de cruzeiro Tomahawk.

Presidente Joe Biden A Casa Branca conversou com seu homólogo britânico, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, na segunda-feira, disse a Casa Branca no início do dia, sobre uma série de tópicos, incluindo a segurança no Mar Vermelho.

“O nosso objectivo continua a diminuir as tensões e restaurar a estabilidade no Mar Vermelho, mas vamos reiterar o nosso aviso à liderança Houthi: não hesitaremos em defender vidas e o livre fluxo de comércio numa das vias navegáveis ​​mais importantes do mundo. ” Os países afirmaram na sua declaração: “Diante das ameaças contínuas”.

O responsável disse que os Estados Unidos também bombardearam pela primeira vez uma instalação de armazenamento subterrâneo usada pelos Houthis. O local de armazenamento foi avaliado como contendo “armas convencionais mais avançadas”, incluindo mísseis e drones de ataque unidirecional.

Grant Shapps, Secretário de Estado da Defesa britânico, disse que quatro aviões de combate britânicos Typhoon participaram dos ataques a alvos Houthi. Ele alertou que os contínuos ataques Houthi contra navios comerciais “ameaçam a vida dos marinheiros e interrompem o transporte marítimo a um custo insuportável para a economia global”.

Após a última rodada de ataques aéreos dos EUA e da Grã-Bretanha no Iêmen na segunda-feira, o líder Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, disse que os ataques apenas fortaleceriam o povo iemenita.

Ele disse num comunicado publicado no seu site: “Os vossos ataques apenas tornarão o povo iemenita mais forte e mais determinado a enfrentá-los, já que vocês são os agressores contra o nosso país”. X.

A CNN informou na segunda-feira que os Estados Unidos chamaram a operação em curso para atingir os ativos Houthi no Iémen de “Operação Poseidon Archer”, indicando uma abordagem mais organizada e potencialmente de longo prazo às operações no Iémen destinadas a dissuadir o grupo apoiado pelo Irão. De atacar navios mercantes no Mar Vermelho.

Os Estados Unidos já atacaram alvos Houthi no Iémen oito vezes desde 11 de Janeiro, a maioria dos quais os militares dos EUA executaram unilateralmente. A primeira vaga de ataques, em que os EUA e o Reino Unido atingiram quase 30 locais no Iémen controlado pelos Houthi, marcou o início da Operação Poseidon Archer, disse um responsável.

Os ataques tiveram como alvo drones de ataque unidirecionais Houthi, mísseis balísticos antinavio, mísseis de cruzeiro antinavio e muito mais, enquanto os Estados Unidos tentavam interromper a capacidade do grupo de disparar em rotas marítimas internacionais.

Numa tentativa de evitar a escalada, as autoridades disseram que os últimos ataques tinham como objectivo específico as armas Houthi e as capacidades de apoio usadas para atingir companhias marítimas internacionais, descrevendo-os como de natureza semelhante à primeira ronda de ataques da coligação contra alvos Houthi em 11 de Janeiro. .

“Não estamos expandindo além deste objetivo específico neste momento”, disse o alto funcionário militar.

Os Houthis não lançam um novo ataque a navios comerciais desde 18 de janeiro, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, na segunda-feira. Os Houthis alegaram na segunda-feira que atacaram o navio de carga de propriedade dos EUA, M/V Ocean Jazz, mas em legítima defesa e um oficial disse à CNN que esta afirmação não era verdadeira.

Autoridades dos EUA disseram que o Irão está a alimentar discretamente os ataques, capacitando e apoiando os seus grupos proxy em toda a região. Teerã tem fornecido aos Houthis inteligência tática e armas para ajudá-los a atacar navios no Mar Vermelho, informou a CNN anteriormente. O Irão também continuou a fornecer os seus grupos por procuração no Iraque e na Síria, onde as forças dos EUA e da coligação foram atacadas mais de 150 vezes desde 17 de Outubro.

No sábado, milícias apoiadas pelo Irão lançaram um dos seus maiores ataques com mísseis balísticos desde Outubro. Base Aérea de Al Asad no IraqueSingh disse na segunda-feira que dois soldados americanos sofreram lesões cerebrais.

Biden reconheceu na quinta-feira que os Estados Unidos As greves não pararam os Houthisque continuaram a atacar, e em alguns casos a atacar, navios comerciais de propriedade dos EUA que operam ao largo da costa do Iémen.

Mas Biden disse que os ataques aéreos dos EUA continuariam de qualquer maneira. Singh disse na segunda-feira que, em última análise, caberá aos Houthis e aos grupos proxy iranianos quando terminarem os seus ataques.

Singh disse na semana passada que as avaliações iniciais do Pentágono sugeriam que os ataques contra os Houthis tinham sido “altamente bem sucedidos” na destruição de “quase todos os alvos que atingimos”, deixando um míssil ou menor capacidade que os Houthis poderiam então implantar no Iémen. O mar Vermelho.

Os Houthis disseram que não iriam parar os seus ataques até que a guerra entre Israel e o Hamas dentro de Gaza terminasse. O líder Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, disse, num discurso na quinta-feira, que é “uma grande honra e bênção confrontar diretamente a América”.

O Comando Central anunciou em um comunicado que a Marinha dos EUA interceptou na semana passada um navio na costa da Somália que se dirigia para áreas controladas pelos Houthi no Iêmen e transportava componentes de mísseis de fabricação iraniana. O Comando Central dos EUA afirmou que esta operação resultou na morte de dois fuzileiros navais que caíram ao mar enquanto tentavam embarcar no barco.

Os Estados Unidos também levaram a cabo todos os seus ataques contra alvos Houthi na semana passada de forma unilateral, em contraste com a coligação de países que apoiou a primeira ronda de ataques conjuntos dos EUA e da Grã-Bretanha contra os Houthis em 11 de Janeiro.

Singh disse na quinta-feira que a ação conjunta futura não está fora de questão, mas que o comandante do Comando Central dos EUA, general Eric Kurella, tem autoridade para ordenar ataques quando considerar necessário para proteger os navios na região, incluindo os recursos navais dos EUA estacionados na Marinha Vermelha. Mar. . Depois de todos os ataques dos EUA contra os Houthis na semana passada, o Comando Central dos EUA disse que os mísseis destruídos pelos EUA estavam a preparar-se para um lançamento iminente pelos Houthis.

O Coordenador de Comunicações Estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse aos repórteres na quinta-feira que a administração está “tornando mais difícil” para os Houthis continuarem seus ataques a cada ataque às suas infraestruturas. Ele observou que o governo tem “opções adicionais” disponíveis se os Houthis não pararem. Mas ele se recusou a prever como seriam essas opções.

Ele acrescentou: “Não vou fazer rodeios de uma forma ou de outra, exceto para dizer o que o presidente disse esta manhã – que se os Houthis continuarem neste caminho, continuaremos a fazer tudo o que pudermos para perturbar e enfraquecer a sua capacidade para fazer essas escolhas.”

Ele acrescentou: “Não procuramos um conflito com os Houthis, nem procuramos um conflito na região”. Ele acrescentou: “Mas temos que ser capazes de agir em nossa própria defesa, não apenas para o bem dos nossos navios e marinheiros, mas também para o bem dos navios mercantes, dos marinheiros mercantes e da navegação internacional no Mar Vermelho”.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Ruba El-Hanawy, da CNN, contribuiu para este relatório.