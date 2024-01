À medida que os petroleiros saem do Mar Vermelho, o crescente mercado de petróleo dos EUA recebe outro impulso

“Além de as chegadas serem atrasadas, os petroleiros têm um caminho mais longo de volta para casa para reabastecer”, disse Katona. “Estamos considerando 90 dias para uma entrega. É muito tempo. O mercado está subestimando o impacto da duração do transporte.”

Antes dos distúrbios no Mar Vermelho, um navio-tanque demorava 24 dias para viajar de Jamnagar, na Índia, para Rotterdam, na Holanda. Navegando pelo Cabo da Boa Esperança, a duração da viagem aumentou para 42 dias. De Basra, no Iraque, a Milazzo, na Sicília, uma viagem que levaria 17 dias agora leva 42 dias.

“A decisão sobre estas transferências cabe aos proprietários de petróleo europeus”, disse Victor Katona, analista sénior de petróleo bruto da Kpler. “Os países europeus são vistos como cúmplices na guerra entre Israel e o Hamas. Preferem contornar o Cabo da Boa Esperança do que aproveitar a oportunidade através do Mar Vermelho.”

“Ironicamente, as tensões na região beneficiam os proprietários de petroleiros com viagens mais longas, aumentando a utilização dos petroleiros e, portanto, taxas de frete mais altas”, disse Andy Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

Katona alertou que as conversões seriam um evento doloroso e de longo prazo, mas representariam um enorme impulso para a indústria energética nos Estados Unidos e no Brasil. “Estamos a ver os europeus a remodelarem os seus padrões de compra de empresas da Bacia do Atlântico sem restrições logísticas”, disse ele.

Os Estados Unidos são o maior fornecedor de gasóleo ao mercado europeu, uma vez que os preços do gasóleo atingiram recentemente o seu nível mais elevado em sete anos.

De acordo com a Clarksons Securities, os preços dos petroleiros subiram no final da semana passada, após um declínio na atividade no Mar Vermelho. O navio-tanque Long Range 2 (LR2), normalmente capaz de transportar cerca de 75.000 toneladas métricas de nafta de hidrocarbonetos, viu os lucros aumentarem 33% semana a semana, para US$ 74.200 por dia, na segunda-feira. Os navios-tanque de médio curso (MR), que normalmente podem transportar de 30.000 a 40.000 toneladas métricas de gasolina ou gasóleo, viram os lucros aumentarem 34% semanalmente, para US$ 42.500 por dia.

“É mais caro, mas os europeus vão conseguir [the diesel] Katona disse mais rápido.

A Europa tem reservas estratégicas de petróleo para 90 dias, por isso não há necessidade de se preocupar com o facto de a Europa ficar sem petróleo, mas acrescentou: “A nova realidade é que a Europa obterá o seu petróleo, mas a um custo de transporte insano que lhe está associado. “

“Uma ameaça ascendente se aproxima” no caminho dos petroleiros convertidos

O Faithful Warrior da ENI foi o primeiro navio-tanque a iniciar esta tendência quando desviou o curso em 11 de janeiro. O petroleiro está atualmente localizado nas águas territoriais da África do Sul. Desde então, o Kepler rastreou um grupo subsequente de petroleiros que se desviaram a caminho dos portos: Agitos para Rotterdam, Nissos Sikinos para Vos na França, Kimolos para Aliaga na Turquia, Odessa para Bachi Megara na Grécia, e o petroleiro Kiniras, que não foi identificado e seu destino final ainda está por vir, segundo Katona.

Katona disse: “Os petroleiros iraquianos que transportam petróleo bruto para a Europa começaram a navegar quase uniformemente em direção ao Cabo da Boa Esperança”. “É interessante que haja apenas um petroleiro transportando petróleo iraquiano que passa pelo estreito de Bab al-Mandeb e, coincidentemente, transporta a carga para a Turquia, para os mesmos Tubras.” [refinery operator] Que testemunhou a Guarda Revolucionária Iraniana apreendendo o seu carregamento anterior na costa de Omã. “Então eles nunca deixaram de acreditar na estrada.”

Torm, Hafnia, Stena Bulk, Hafnia, BP, Frontline, Equinor, Euronav e Shell estão entre os operadores de navios-tanque e empresas de energia que optaram por evitar a área após os últimos avisos.

Esta oferta aos petroleiros faz parte do “risco ascendente iminente” que ela transmite aos clientes, disse Kevin Bock, diretor administrativo da Clearview Energy Partners.

“As viagens mais longas para barris do Médio Oriente que substituíram os fluxos russos para a Europa estão a atrasar o fornecimento, o que pode ser por si só otimista. E se o transporte do Iraque através de Suez para a Europa parece demasiado arriscado, o mesmo acontece com os envios de outros produtores regionais”, disse ele. Bock: “Você poderá fazer o mesmo em breve.”