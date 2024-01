Depois de Portugal, próxima paragem, Paris! /IJF.org

A cortina caiu para o Grande Prémio de Portugal 2024 e todos os olhos já estão voltados para Paris, a Cidade Luz. Essa é a regra do circuito mundial de judô, depois de alguns dias eles arrumam tudo e deixam as malas antes de seguirem para o próximo destino.

Dentro de poucos dias, a Caravana do World Judo Tour fará uma parada em Paris para a quinquagésima edição do monumental evento do Judô Internacional! Na Accor Arena são esperados 669 judocas de 111 países. Comparando com os 82 países do ano passado, entendemos que esta edição será especial, com estrelas francesas como Clarisse Agbegneau e Teddy Rainer. Haverá muitas atividades dentro e fora do tatame celebrando o judô e a juventude.